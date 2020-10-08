明新科大師生回饋社會 免費為鄉親草本染髮義剪
明新科技大學響應教育部推動的大學社會責任USR計畫，透過社區服務校外教學課程，從在地需求出發，時尚造型與設計系22名師生，昨天上午前往橫山鄉發揮所長，為社區民眾染髮義剪，採用植物草本染料，沒有刺鼻味。
時尚系主任夏一民表示，此次活動由橫山鄉民代表會引薦，在公所安排下到橫山鄉，為鄉親朋友免費提供染髮義剪服務，不僅可做為學生磨練技術的機會外，更是回饋社會熱心公益的展現，也透過與社區互動的學習模式，拉近年輕學生與社區民眾的距離，達到教學相長、互為楷模的實務學習。
橫山鄉長張志弘及民眾也感謝明新科大師生提供的技術與服務，為鄉親朋友剪掉三千煩惱絲，換了新造型，心情也變得美麗，還有跟阿公阿婆一起來的小朋友也順便換新髮型。
明新科大表示，時尚系以培育產業專業人才為目標，並注重學生職業倫理軟實力，期望學生在學期間即具有業界實務經驗，訓練獨立實作人才，學習以時尚、創意設計與管理能力，引領時尚風潮。
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