慈湖雙十3天連假晚有水舞 桃警提醒壅塞路和停車秘訣

桃園市大溪慈湖園區雕塑公園晚間水舞表演秀中秋連假吸引人潮和車潮，雙十連假3天一樣有水舞演出，警方預估車流量大，將派員在易壅塞路段加強疏導，同時建議替代道路。

大溪警分局指出，易雍塞路段為國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、牌樓五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區，還有台7線、台7乙線路口，與台7線14.5K角板山商圈 。

建議替代路線為往慈湖園區上山方向車輛，經崁津橋接康莊路，左轉接桃59之1線至慈湖園區；慈湖園區下山往南遊客建議行駛台7線，左轉桃59之1線左轉康莊路，往龍潭區接國道3號龍潭交流道。

慈湖園區下山往北遊客建議行駛台7線右轉中華路，再右轉信義路（台3線）往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。 另外，慈湖園區停車位有限，如遇停滿建議民眾可將車輛停於頭寮停車場，漫遊步行約1公里可至慈湖園區。

往大溪老街建議車輛停月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街，大型遊覽車停放橋頭停車場。