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國慶連假返鄉觀光人潮 警方加強景點交通疏導

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
國慶連假返鄉觀光人潮，楊梅警方加強景點交通疏導。記者高宇震／翻攝
國慶連假返鄉觀光人潮，楊梅警方加強景點交通疏導。記者高宇震／翻攝

桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道景點，每逢假日觀光人潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，楊梅警分局因應國慶連續假期，提前規畫交通疏導措施，為了讓民眾到永安漁港及新屋綠色廊道交通順暢，將於國慶連續假期加強周邊交通進行管制疏導。

楊梅分局表示，將於國慶連續假期針對永安漁港及新屋綠色廊道之周邊道路、中山西路及台61線加強疏導，西濱快速公路（台61線觀音至永安高架路段），可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊，民眾可多加利用，避開易壅塞路段及車潮。

國慶連假期間永安漁港及新屋綠色廊道景點周遭交通部分，楊梅分局除於重要幹道路口派員加強疏導，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道，另增派義交於重要路口協助導引車流，請民眾遵守警察同仁們的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。

國慶連假返鄉觀光人潮，楊梅警方加強景點交通疏導。記者高宇震／翻攝
國慶連假返鄉觀光人潮，楊梅警方加強景點交通疏導。記者高宇震／翻攝

國慶 連續假期 車潮

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