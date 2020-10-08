國慶連假返鄉觀光人潮 警方加強景點交通疏導

桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道景點，每逢假日觀光人潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，楊梅警分局因應國慶連續假期，提前規畫交通疏導措施，為了讓民眾到永安漁港及新屋綠色廊道交通順暢，將於國慶連續假期加強周邊交通進行管制疏導。

楊梅分局表示，將於國慶連續假期針對永安漁港及新屋綠色廊道之周邊道路、中山西路及台61線加強疏導，西濱快速公路（台61線觀音至永安高架路段），可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊，民眾可多加利用，避開易壅塞路段及車潮。