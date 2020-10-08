聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶連假返鄉觀光人潮 警方加強景點交通疏導
桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道景點，每逢假日觀光人潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，楊梅警分局因應國慶連續假期，提前規畫交通疏導措施，為了讓民眾到永安漁港及新屋綠色廊道交通順暢，將於國慶連續假期加強周邊交通進行管制疏導。
楊梅分局表示，將於國慶連續假期針對永安漁港及新屋綠色廊道之周邊道路、中山西路及台61線加強疏導，西濱快速公路（台61線觀音至永安高架路段），可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊，民眾可多加利用，避開易壅塞路段及車潮。
國慶連假期間永安漁港及新屋綠色廊道景點周遭交通部分，楊梅分局除於重要幹道路口派員加強疏導，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道，另增派義交於重要路口協助導引車流，請民眾遵守警察同仁們的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言