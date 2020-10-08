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和平雙崎部落的百面國旗 從元旦懸掛到現在成打卡景點
後天是國慶日，台中和平雙崎部落廣場懸掛上百面大小國旗，從今年元旦懸掛到現在，成遊客拍照打卡景點，遊客看到說這個部落「很愛國」；台中市也從今天起至10月31日，在台中市全面插掛國旗，號召市民一起響應，讓國旗在台中飄揚，共同祝賀中華民國109年生日快樂。
和平雙崎部落屬於泰雅族北勢群聚落，緊鄰雪霸國家公園，位於大安溪岸，高約500公尺的海拔台地，風景悠美，假日常有騎機車或自行車的車友到此一遊，感受寧靜快樂，車友也常在路旁的部落廣場休息拍照，許多人訝異廣場懸掛上百面國旗，遊客說：「感覺國旗一直都在」。
部落居民表示，廣場上百面國旗是今年元旦懸掛，部落人在此辦升旗典禮，掛上去就沒再取下，感覺很好看，也常有遊客說部落人「很愛國」，讓他們感動，因為平地都市，很久沒看到國旗海。
中市府民政局表示，台中國慶日及台灣光復節國旗插掛時間，今天起至31日止，插掛國旗期間歡迎市民響應。今年台中市國慶升旗典禮以「台中領航，光輝國慶」為主題，象徵台中市民正式邁入捷運日常新生活，感受台中未來新展望。
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