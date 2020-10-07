桃園民代質疑動保成效 收容狗兒瘦成「皮包骨」

桃園市議會今天審查農業局轄管動保處預算，多名議員輪番批評動保處TNVR（T-捕捉、N-絕育、V-施打狂犬病疫苗及R-回置）與收容工作成效不彰，動保園區不少狗狗被養成皮包骨，才剛絕育完就要被R（回置）原處，連過馬路都不會，要如何生存？且回放原地造成當地困擾。連同整筆動保收容業務共5千多萬元預算通過擱置。

市府動保處長王得吉說，有關瘦弱幼犬部分，動保園區已有許多內部討論並研議改善方式，幼犬照護部分規畫調整為「少量多餐」餵食，添加促進食慾之添加物及整腸之益生菌、提供營養添加物，增加幼犬營養吸收。

另TNVR過程捕獲幼犬進動保園區之後，視其發育情形安排絕育，並開放民眾領養，至於未被認養何時要回置？王說，原則希望減少犬貓留在園區時間，避免收容園區塞車，但若犬貓停留園區時間太短，被認領養機會也隨之縮減，確實兩難會再檢討。

市府動保處執行流浪犬貓TNVR工作，明年度分別委託民間團體、動物醫院加上園區外包獸醫師處理，總經費提高至1300萬元，預計將絕育1萬隻犬貓，不過，包括市議員牛煦庭、黃敬平、蔡永芳與褚春來等人都質疑TNVR成效，黃更秀出動保園區收容狗狗照片，不捨「小黑幼幼」瘦成皮包骨，痛批動保處是怎麼養的？

「公狗母狗不好抓，動保處只會抓小狗嗎？」黃敬平也質疑，動保處管制隊老是「抓小放大」，幼犬才養幾個月，就被亂放到街頭，「到底是怎麼R的」，不僅引來民眾投訴抱怨，也恐讓小狗自生自滅，動保工作恐淪為無限惡性循環。

褚春來、牛煦庭也相繼提到，動保處將流浪犬貓原地回置，但回置地點有問題，有民眾被咬傷，甚至發生回放菜園造成農損，「TNVR花那麼多錢，難道沒有更好方式嗎？」要求動保處追蹤流浪犬貓回放情形，回放地點不能只考慮人，也要考慮社區環境，否則造成社區負擔。