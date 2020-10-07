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流浪動物救傷急難救助 桃園市擬提高預算

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員黃敬平（左）認為動物舊傷急難救助費用編列不足，今天審查預算時提附帶決議，要求動保處明年度編列動物急難救助相關預算時，建請市政府在不排擠預算狀況下視財源酌增編列。記者張裕珍／翻攝
市議員黃敬平（左）認為動物舊傷急難救助費用編列不足，今天審查預算時提附帶決議，要求動保處明年度編列動物急難救助相關預算時，建請市政府在不排擠預算狀況下視財源酌增編列。記者張裕珍／翻攝

救治受傷流浪犬貓衍生醫療與住宿等費用，桃園市動保處往年編列相關經費不到200萬元，今年雖增編至300萬元，但民代仍質疑通報案件每年1600多件，只有3成犬貓受到照顧，動保處羅列醫療處置費單項價位過低，轄內動物醫院合作意願低落，2筆426萬元預算動議今擱置通過。動保處指出，將比照北市調高單價，增加急難救助經費。

桃園市動保處指出，動物救傷由動物管制隊負責，包括犬貓落水、卡在屋簷或因車禍受傷等，白天由管制隊輪班，夜間則委外廠商處理，只要有發現受傷就會送往動物醫院救治，其他單純脫困沒外傷則送往動保園區收容，此類急難救助1年約通報1600件。

市議員牛煦庭認為，急難救助費用明顯編列不足，應讓動物醫院有合理利潤處理，否則現在桃園合作醫院只有7家，遠遠不及台中市的20多家，市議員黃敬平也認為要提高誘因，否則「哪個動物醫院願意賠錢幫你做？」，更提附帶決議，要求動保處明年度編列動物急難救助相關預算時，建請市政府在不排擠預算狀況下視財源酌增編列。

動保處指出，急難救助醫療處置費用部分項目單價偏低，將比照台北市標準提高項目單價，例如小型外科手術費桃園為500元、中大型外科手術深部麻醉費600元、中型外科手術費1100元，都比台北市少約200到400元不等，調高費用後將再與獸醫公會商議，希望爭取更多動物醫院加入合作行列，「醫院越多越好」，合力推動急難救助。

今年動物醫療救治急難救助經費迄今使用198萬元，救治488隻動物，動保處長王得吉表示，因並非所有通報動物都需要送醫救治，因此通報後的救治比例約落在3成左右。

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