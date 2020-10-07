濱海自行車道護欄失修2年 桃園環局決花千萬汰換

桃園市大園區圳頭里海岸自行車道鐵欄竿長期海風鏽蝕、斑剝損壞嚴重，修復延宕至今2年，市政府環保局長呂理德今天下午會同市議員等人視察，決定斥資改善施工，呂理德表示，為改善這條長約2公里自行車道鏽蝕損毀護欄，今年將投入1000萬元，將鐵欄杆全部汰換為環保塑木，美觀、耐用，並可大幅降低後續維護成本。

大園區圳頭里長卓榮騰2年前與車友多人，向市政府反映許厝港國家濕地的圳頭演海自行車道鐵欄杆鏽蝕毀損嚴重，市政府遲遲沒有下文，呂理德會同市議員徐其萬、游吾和會勘許厝港濕地自行車道護欄改善工程進度。

呂理德說，大園區圳頭里海岸線防汛道路自行車道護欄，當初設計採用鐵金屬材料，長期海風、鹽分侵蝕，造成護欄鏽蝕損毀、多處破口，有潛在騎乘風險，尤以埔心溪、新街溪鋼構跨橋鏽蝕最嚴重，該局去年先投入1500萬元完成埔心橋、新街橋的橋體除鏽噴漆、結構螺栓更換修復工程，今年將再投入1000萬元，將2公里的鐵欄杆全部汰換成環保塑木，維護安全。

這條銜接埔心溪、新街溪出海口的自行車道護欄工程改善完工後，可提供民眾騎乘自行車、步行安全，此外長約200公尺老街溪出海口自行車跨橋工程，預計明年發包新建，未來銜接許厝港濕地、草漯沙丘地質公園，讓更多遊客體驗大園海岸生態之美。