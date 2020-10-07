快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動 民代批「不倫不類」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市觀旅局將辦2020萬聖節，1950萬元活動經費墊付轉正遭議會質疑。記者張裕珍／攝影
桃園市觀旅局將辦2020萬聖節，1950萬元活動經費墊付轉正遭議會質疑。記者張裕珍／攝影

桃園市政府觀旅局為振興疫後觀光，10月31日起為期9天將在高鐵站前廣場首度舉辦萬聖節活動，1950萬元經費在7月時雖先獲議會同意墊付，但議會今聯席審查觀旅局明年度預算時，多名議員輪番砲轟觀旅局辦萬聖節「不倫不類」，又辦在青埔增加交通負擔，墊付案也未經議會審查，藍營議員舒翠玲最後提動議刪除一半經費，連民進黨議員蔡永芳都倒戈贊成，以12比7通過，由於活動月底就要開跑，墊付轉正陷入僵局。

市府觀旅局長楊勝評解釋，萬聖節類型的大型活動少見於其他縣市，但對民眾而言有一定熟悉度與想像力，經評估可增添城市魅力也加強振興力道，因此決定推動萬聖節活動，7月送議會獲議長同意墊付，會再加強與議會溝通，爭取二三讀恢復以利辦理。

桃園市觀旅局指出，為延續青埔觀光熱度，今年以「2020桃園萬聖城」為主題，在高鐵站前推出為期9天的萬聖節活動，現場營造萬聖城氛圍空間，晚上有定時演出的光雕展演，還布置8座大型裝置藝術，也推出萬聖節變裝演唱會、親子變裝派對等主題活動，將邀來玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈等歌手變裝演出，希望炒熱萬聖節氣氛。

不過，桃園首創的萬聖節活動，今遭民代輪番批評活動正當性與墊付案必要性？市議員舒翠玲發難為何不是去辦中華民國的鬼節，而是辦西方的鬼節？觀光旅遊行銷「越在地才是越國際」，市府要辦萬聖節簡直不倫不類、譁眾取寵，沒看到市府辦光復節、青年節活動，反而跑去辦萬聖節「太好笑」、「太誇張」，動議刪除一半經費。

由於該筆1950萬元去年未編列，今年運用中央統籌分配稅款，在7月已先由議會同意墊付，市府觀旅局也早發包辦理，議員褚春來提出會議詢問墊付預算是否能被刪減？議會秘書長孫惠生說，已有授權休會期間，市府送來墊付案由議長同意墊付，再於審查明年度預算時歸墊，以往大會多尊重墊付案不會刪減，但議員對此案若有不同意見，仍會以大會決議為主。

市議員蔡永芳也與舒翠玲抱持相同意見，認為萬聖節與桃園摸不著邊，不如辦觀音媽節還較具有在地性，也不滿市府都在青埔辦大型活動，造成當地塞車民怨，自己要到青埔還要特地跑去搭機捷，由於該活動已經發包出去，不好刪除，改提擱置動議。

林正峰、褚春來、牛煦庭、余信憲等人接力發言，紛紛認為萬聖節活動採墊付支應，是不尊重議會審查質詢權力，牛強調，若市府因應時勢變化有重大需求可開臨時會，不該先走墊付案，否則每次審查明年預算都會出現相同問題，「要刪也不好意思」。

多名議員對該項萬聖節活動墊付轉正經費爭論不休，舒翠玲強調經費雖墊付，一樣可以刪除，市議員黃婉如更直言「議員不是橡皮圖章，不能被掐著脖子走」，市議員李家興緩頰認為不該刪除經費，因此為議長同意的墊付案，提出擱置動議要市府說明。

最後經表決，擱置贊成7人、反對11人，刪除贊成4人、反對6人，皆未通過，舒翠玲再動議提刪除一半975萬元預算，最後以贊成12票勝過反對7票通過，連綠營蔡永芳都舉手贊成，其餘綠營議員提保留發言權，力爭二三讀敗部復活機會。

市府觀旅局會後加強說明，中國有中元節，西洋有萬聖節，東西方對鬼的敬畏方式各有不同，且鬼怪在東西方有不同的儀式及慶典，深具旅遊吸引力，市府希望透過舉辦此大家熟悉的萬聖節主題活動，吸引國內旅遊人潮，也打造桃園觀光品牌，選定在青埔舉行可搭配機捷與高鐵的交通，快速與周邊景點相互串聯，帶動觀光旅遊人潮。

桃園市觀旅局將辦2020萬聖節，圖為活動主視覺。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局將辦2020萬聖節，圖為活動主視覺。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市觀旅局將辦2020萬聖節引起質疑，觀旅局長楊勝評說明。記者張裕珍／攝影
桃園市觀旅局將辦2020萬聖節引起質疑，觀旅局長楊勝評說明。記者張裕珍／攝影

萬聖節 高鐵 機捷

延伸閱讀

八德轉運站命運多舛 土地租金420萬元今年又被刪

誰幫區長開車？桃園平鎮公所欲編60萬委外 議員要求統一

76億歲入預算被砍用「議事瑕疵」翻盤 藍營議員不滿

最美草漯沙丘工程爆非法回填 工程全部停工檢偵辦

相關新聞

桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動 民代批「不倫不類」

桃園市政府觀旅局為振興疫後觀光，10月31日起為期9天將在高鐵站前廣場首度舉辦萬聖節活動，1950萬元經費在7月時雖先獲...

竹科2020好時光音樂節登場 17日將在靜心湖畔舉辦

新竹科學園區管理局舉辦秋日好時光音樂節，今年邀請多組藝文團體，在10月17日周六下午於竹科靜心湖畔進行音樂演出，現場還有...

為明年台灣燈會 交通部長林佳龍參訪新竹設計展探路

為了2021年台灣燈會，新竹市長林智堅今邀來交通部長林佳龍參訪台灣設計展CHECK in新竹，藉此了解竹市智慧交通，更討...

中央大學飛鼠號立方衛星今亮相 12月將到美國發射升空

太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視，中央大學自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）今天正式亮相，預...

八德轉運站命運多舛 土地租金420萬元今年又被刪

桃園八德交通繁忙，欠缺大型轉運站，桃園市政府去年就欲花420萬元租地興建八德轉運站，遭藍營質疑擇定私人農地有圖利嫌疑，最...

愛上古典鋼管車的優雅與個性 TVR國慶踩踏行銷苗栗之美

古典鋼管車兼具優雅及個性之美，曾馳騁賽道約30年，35輛車10月10日Taiwan Vintage Ride日，將踩踏苗...

影／藍營7縣市首長齊聚 齊聲「反美豬、抗空汙」

台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣副縣長鄧桂菊、雲林縣長張麗善等人組...

2020決戰雙山城自行車挑戰賽 徵求單車好手一起來挑戰

新竹縣年度自行車賽事「決戰雙山城」將在11月22日登場，首場賽事就將挑戰尖石八五山路線，直達海拔1200公尺的山岳，新竹...

照顧3歲以下幼兒 竹縣推幼兒專責醫師制度試辦

新竹縣0至3歲幼兒比例高達3.7%，為守護幼兒健康，縣府衛生局爭取參加衛生福利部「幼兒專責醫師制度試辦計畫」，並獲選為指...

桃園加碼成人B、C型肝炎篩檢 終身可享1次免費檢測

為配合國家消除C型肝炎政策，桃園市政府衛生局表示，即日起只要年滿45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），尚未接受成人預...

全民運聖火抵苗栗傳遞 今年苗栗將組近500人團隊與賽

全民運動會17至22日將在花蓮縣登場，今年苗栗縣將組成482人的代表團隊，角逐太極拳套路、推手、木球、民俗體育扯鈴等30...

雙十連假石門水庫、桃竹交界風景區主題樂園 交通疏管

桃園市龍潭警分局上次中秋4天連假交通疏導計畫，在風景區、主題遊樂區發揮效果，接著因應10月9至11日3天雙十節假期，再提...

熱門新聞

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

金酒推升級版「黑金剛」 2萬瓶鄉親搶先抽轉手賺一倍

水閘門忘記開？宜蘭金鯧魚大量暴斃 損失至少破百萬

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。