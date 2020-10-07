桃園砸1950萬元辦萬聖節觀光活動 民代批「不倫不類」

桃園市政府觀旅局為振興疫後觀光，10月31日起為期9天將在高鐵站前廣場首度舉辦萬聖節活動，1950萬元經費在7月時雖先獲議會同意墊付，但議會今聯席審查觀旅局明年度預算時，多名議員輪番砲轟觀旅局辦萬聖節「不倫不類」，又辦在青埔增加交通負擔，墊付案也未經議會審查，藍營議員舒翠玲最後提動議刪除一半經費，連民進黨議員蔡永芳都倒戈贊成，以12比7通過，由於活動月底就要開跑，墊付轉正陷入僵局。

市府觀旅局長楊勝評解釋，萬聖節類型的大型活動少見於其他縣市，但對民眾而言有一定熟悉度與想像力，經評估可增添城市魅力也加強振興力道，因此決定推動萬聖節活動，7月送議會獲議長同意墊付，會再加強與議會溝通，爭取二三讀恢復以利辦理。

桃園市觀旅局指出，為延續青埔觀光熱度，今年以「2020桃園萬聖城」為主題，在高鐵站前推出為期9天的萬聖節活動，現場營造萬聖城氛圍空間，晚上有定時演出的光雕展演，還布置8座大型裝置藝術，也推出萬聖節變裝演唱會、親子變裝派對等主題活動，將邀來玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈等歌手變裝演出，希望炒熱萬聖節氣氛。

不過，桃園首創的萬聖節活動，今遭民代輪番批評活動正當性與墊付案必要性？市議員舒翠玲發難為何不是去辦中華民國的鬼節，而是辦西方的鬼節？觀光旅遊行銷「越在地才是越國際」，市府要辦萬聖節簡直不倫不類、譁眾取寵，沒看到市府辦光復節、青年節活動，反而跑去辦萬聖節「太好笑」、「太誇張」，動議刪除一半經費。

由於該筆1950萬元去年未編列，今年運用中央統籌分配稅款，在7月已先由議會同意墊付，市府觀旅局也早發包辦理，議員褚春來提出會議詢問墊付預算是否能被刪減？議會秘書長孫惠生說，已有授權休會期間，市府送來墊付案由議長同意墊付，再於審查明年度預算時歸墊，以往大會多尊重墊付案不會刪減，但議員對此案若有不同意見，仍會以大會決議為主。

市議員蔡永芳也與舒翠玲抱持相同意見，認為萬聖節與桃園摸不著邊，不如辦觀音媽節還較具有在地性，也不滿市府都在青埔辦大型活動，造成當地塞車民怨，自己要到青埔還要特地跑去搭機捷，由於該活動已經發包出去，不好刪除，改提擱置動議。

林正峰、褚春來、牛煦庭、余信憲等人接力發言，紛紛認為萬聖節活動採墊付支應，是不尊重議會審查質詢權力，牛強調，若市府因應時勢變化有重大需求可開臨時會，不該先走墊付案，否則每次審查明年預算都會出現相同問題，「要刪也不好意思」。

多名議員對該項萬聖節活動墊付轉正經費爭論不休，舒翠玲強調經費雖墊付，一樣可以刪除，市議員黃婉如更直言「議員不是橡皮圖章，不能被掐著脖子走」，市議員李家興緩頰認為不該刪除經費，因此為議長同意的墊付案，提出擱置動議要市府說明。

最後經表決，擱置贊成7人、反對11人，刪除贊成4人、反對6人，皆未通過，舒翠玲再動議提刪除一半975萬元預算，最後以贊成12票勝過反對7票通過，連綠營蔡永芳都舉手贊成，其餘綠營議員提保留發言權，力爭二三讀敗部復活機會。