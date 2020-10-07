林佳龍為2021年台灣燈會探路 盼提升城市美學

新竹市長林智堅今天邀交通部長林佳龍參訪2020台灣設計展，了解竹市智慧交通，也為2021年台灣燈會準備。林佳龍說，盼未來燈會能提升城市美學，讓燈會不再衝數量而是重質量。

2021年台灣燈會將在新竹市舉辦，林智堅邀請林佳龍今天到竹市「探路」，兩人藉由參訪由2020台灣設計展CHECK in新竹人來風展覽，了解新竹市智慧交通，也討論燈會大量人潮、車潮交通規劃。

林佳龍表示，今年台灣設計展很有特色，打破密閉式空間形式展覽，更融合城市景觀文化，明年台灣燈會邁入30週年，也希望能轉型為2.0版本，讓燈會不只是在10至20公頃大空間展出，在展覽結束後又恢復原樣。

林佳龍說，希望台灣燈會2.0能更融入地景，而燈會展區就是城市日常生活，明年選在新竹市舉辦，將是「城市型燈會」，雖然挑戰很多，他期許透過展覽提升城市美學，讓台灣燈會不再衝數量，更著重質量。

林智堅表示，2021台灣燈會將一連10天，屆時將以舊城區為主，並以光影科技、融合傳統與創新，打造具未來感的「城市型燈會」。

新竹市政府表示，竹市因設備不足無法掌握交通大數據，感謝交通部今年補助竹市新台幣5000萬元，市府將在2021台灣燈會前，完成e-Tag、CCTV及車輛偵測設備。

市府表示，未來交通大數據將與燈會APP整合停車、接駁車、即時路況、人潮數據資訊等，讓民眾可掌握充分且即時的交通資訊，並方便規劃行程，如選在離峰時間參訪燈會，享受美好燈會體驗。