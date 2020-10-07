桃市議員捐贈2千防災頭套 孩子平時當靠趴枕實用
桃園市大園區今天在大園國中舉辦中小學防災頭套捐贈儀式，市議員徐其萬利用議員建議款採購2032個防震防災頭套，發放大園區14 所國中、小學及附設幼兒園新生、小4學生2000餘人使用，徐其萬今天下午表示，防震防災頭套捐購邁入第6年，提供學生一旦地震災害來時保護，平時可用來當靠枕和午休趴枕物盡其用，維護學生安全。
6年前，大園家長協會多位家長擔心發生921、台南大地震傷亡，向徐其萬建議爭取教育局發放國中小學生防災頭套保護預防，因為教育局提供各區學生防災頭套數量不足，徐其萬決定利用議員建議款，委託大園國中採購防災頭套，每年發給大園區國中小學新生使用。
大園國中今年利用徐其萬議員建議款27萬元，採購2032個防災頭套，捐贈發給大園區國1、小1、附設幼兒園新生及小4學生2000餘人，每人1個，大園家長在場見證，大園國中校長李培濟說，多功能防災頭套很實用，學生遇災害可當頭套疏散，平時當靠枕或午休趴枕當。
徐其萬說，這項防災頭套採購捐贈儀式，每年捐贈一次，學生一旦遇地震災害可用來保護疏散防災，平時上課掛在椅背當靠枕、午休當趴枕，很受歡迎，由於防災頭套使用3年損壞，因此每年發放幼兒園、小1及國1新生之外，也發放小4學生替換，維護學生安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言