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竹科2020好時光音樂節登場 17日將在靜心湖畔舉辦

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
10月17日靜心湖將舉辦好時光音樂節，現場有音樂團體演出及親子同樂活動。圖／竹科管理局提供
10月17日靜心湖將舉辦好時光音樂節，現場有音樂團體演出及親子同樂活動。圖／竹科管理局提供

新竹科學園區管理局舉辦秋日好時光音樂節，今年邀請多組藝文團體，在10月17日周六下午於竹科靜心湖畔進行音樂演出，現場還有適合親子同樂的闖關遊戲及園遊會，主辦單位更提供1000份摸彩券要讓參與民眾同樂，要讓竹科人在工作忙碌之餘，也能陪陪家人享受午後悠閒時光。

竹科好時光音樂節將從17日當天下午2點半到5點半之間舉行，邀請到有輕快曲風訴說都市生活的「CODIE樂團」、臺灣代表性薩克斯風「米特薩克斯風樂團」、音樂原創力的「WOODY」雙木吉他演奏，還有森林系療癒女聲「芳怡」的演唱。

主辦單位同時表示，現場除了邀請音樂藝文團體的演出，還有親子同樂的手作DIY活動、闖關遊戲、環湖健走及得獎漫畫賞析等活動，另外邀請可愛小丑現場發送氣球與大朋友和小朋友互動。

竹科管理局表示，活動安排除了提供心靈雞湯，現場還準備了1000份的美食園遊券、摸彩券及多項豐富禮品，歡迎民眾都能抽空前來參加，不只享受午後音樂盛宴，還能把獎品通通抱回家。

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