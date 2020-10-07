聽新聞
test
0:00 / 0:00
為明年台灣燈會 交通部長林佳龍參訪新竹設計展探路
為了2021年台灣燈會，新竹市長林智堅今邀來交通部長林佳龍參訪台灣設計展CHECK in新竹，藉此了解竹市智慧交通，更討論燈會大量人潮、車潮交通規劃。林智堅宣布，台灣燈會將於明年2月登場，一連10天，屆時會以舊城區為主，將以光影科技、融合傳統與創新，打造具未來感的城市型燈會。
林智堅說，明年竹市跟交通部要合作舉辦2021年台灣燈會，這是一個城市型燈會，屆時整個展區會進入舊城區，希望藉由步行城市的建制，在這次燈會裡讓國人在後疫情時代來體驗古城魅力。
林佳龍指出，今年設計展有別以往密閉空間的特性，是個開放的、跟城市景觀文化融合的設計展，這對明年台灣燈會很重要，明年竹市是第一個城市型燈會，挑戰很大，希望能將設計導入，特別是光影藝術，由竹市做示範、創新後，讓燈會進化成2.0。
林智堅今化身導覽員，帶林佳龍參觀主場館「城市終端機」，各種新竹大數據、智慧交通吸引林佳龍目光。尤其是智慧交通展示區，解釋因交通部補助竹市，分2期計畫大幅改善科學園區聯外道路，推動紅綠燈時制重整，縮短上下午尖峰旅行時間、紅綠燈停等次數，讓旅行時間縮短20%以上。
交通處指出，竹市交通長期缺乏基礎建設，無法掌握交通資料並進行大數據分析，感謝交通部今年補助竹市5000萬元，市府將於2021台灣燈會前完成e-Tag、CCTV及車輛偵測設備，盼在燈會期間發揮效用，讓參訪旅客掌握充分且即時的交通資訊，並於燈會APP整合停車資訊、接駁車資訊、即時路況、人潮數據資訊等，讓民眾可妥善規畫行程，或選擇離峰時間參訪燈會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言