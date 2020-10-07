快訊

台灣又「輸出」新冠肺炎！ 日本驗出3人陽性、法國1人

奔喪探親規定再放寬 居家檢疫滿1天即可申請

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央大學飛鼠號立方衛星今亮相 12月將到美國發射升空

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「飛鼠號」名稱取自中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板及天線彈射後類似飛鼠的模樣。圖／中央大學提供
「飛鼠號」名稱取自中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板及天線彈射後類似飛鼠的模樣。圖／中央大學提供

太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視，中央大學自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）今天正式亮相，預計今年12月將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，可望成為探測太空天氣的好幫手。

負責研發的中央大學太空科學系教授張起維表示，「飛鼠號」是一顆3U立方衛星，為監測人造衛星飛行的低地球軌道太空天氣而誕生，命名主要參考中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板和天線彈射後類似飛鼠的樣貌。

飛鼠號由中央大學團隊與多國合作開發，團隊主要成員為中央大學學生，另有多位他校教師及工程師協助，它的任務目標是探查500公里高度軌道的電離層結構，並透過衛星軌道的變化來了解空氣阻力的影響與變化。

中央大學說，飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構皆由中央大學團隊自製，並搭配其他外購的通訊及姿態控制次系統，再由團隊的學生學習操作並與其他次系統進行整合。

為了滿足衛星控制及科學資料傳輸的需求，飛鼠號使用業餘無線電頻段發送指令及追蹤訊號發射，並以傳輸速度較快的頻段回傳龐大的資料，同時飛行軟體亦會自主判斷衛星是否進入通訊範圍，並且將天線指向地面站建立通訊連結。

今年12月飛鼠號更將到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由SpaceX的獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）以共乘方式，發射到高度500公里的太陽同步軌道，後續由中央大學衛星團隊進行飛控、追蹤及科學資料接收與分析。

中央大學表示，透過飛鼠號任務開發，中大師生團隊不只能獲得衛星系統工程的實作經驗，也可大幅拓展中央大學長期以來進行的太空科學研究能力及與臺灣太空產業界的連接。

目前中央大學已整合原有的太空科學與工程所及大氣系太空組，成為全國第一間「太空科學與工程學系」，並與2年前新成立的「太空科學與科技研究中心」繼續進行衛星科技及應用太空天氣研發與產學合作。

中央大學太空系教授張起維表示，飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構皆由中央大學團隊自製研發。圖／中央大學提供
中央大學太空系教授張起維表示，飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構皆由中央大學團隊自製研發。圖／中央大學提供
台灣第一顆全自主科學立方衛星，中央大學「飛鼠號」由中央大學團隊與多國合作開發，團隊主要成員為中央大學學生，另有多位他校教師及工程師協助。圖／中央大學提供
台灣第一顆全自主科學立方衛星，中央大學「飛鼠號」由中央大學團隊與多國合作開發，團隊主要成員為中央大學學生，另有多位他校教師及工程師協助。圖／中央大學提供

太空 中央大學

延伸閱讀

全民運聖火抵苗栗傳遞 今年苗栗將組近500人團隊與賽

騰輝Q4營運目標回穩 開拓衛星等應用

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

銀河航天衛星工廠 落戶江蘇

相關新聞

為明年台灣燈會 交通部長林佳龍參訪新竹設計展探路

為了2021年台灣燈會，新竹市長林智堅今邀來交通部長林佳龍參訪台灣設計展CHECK in新竹，藉此了解竹市智慧交通，更討...

中央大學飛鼠號立方衛星今亮相 12月將到美國發射升空

太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視，中央大學自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）今天正式亮相，預...

八德轉運站命運多舛 土地租金420萬元今年又被刪

桃園八德交通繁忙，欠缺大型轉運站，桃園市政府去年就欲花420萬元租地興建八德轉運站，遭藍營質疑擇定私人農地有圖利嫌疑，最...

愛上古典鋼管車的優雅與個性 TVR國慶踩踏行銷苗栗之美

古典鋼管車兼具優雅及個性之美，曾馳騁賽道約30年，35輛車10月10日Taiwan Vintage Ride日，將踩踏苗...

影／藍營7縣市首長齊聚 齊聲「反美豬、抗空汙」

台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、苗栗縣副縣長鄧桂菊、雲林縣長張麗善等人組...

2020決戰雙山城自行車挑戰賽 徵求單車好手一起來挑戰

新竹縣年度自行車賽事「決戰雙山城」將在11月22日登場，首場賽事就將挑戰尖石八五山路線，直達海拔1200公尺的山岳，新竹...

照顧3歲以下幼兒 竹縣推幼兒專責醫師制度試辦

新竹縣0至3歲幼兒比例高達3.7%，為守護幼兒健康，縣府衛生局爭取參加衛生福利部「幼兒專責醫師制度試辦計畫」，並獲選為指...

桃園加碼成人B、C型肝炎篩檢 終身可享1次免費檢測

為配合國家消除C型肝炎政策，桃園市政府衛生局表示，即日起只要年滿45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），尚未接受成人預...

全民運聖火抵苗栗傳遞 今年苗栗將組近500人團隊與賽

全民運動會17至22日將在花蓮縣登場，今年苗栗縣將組成482人的代表團隊，角逐太極拳套路、推手、木球、民俗體育扯鈴等30...

雙十連假石門水庫、桃竹交界風景區主題樂園 交通疏管

桃園市龍潭警分局上次中秋4天連假交通疏導計畫，在風景區、主題遊樂區發揮效果，接著因應10月9至11日3天雙十節假期，再提...

石門水庫清淤砂石車 遭爆偷跑

桃園復興區北橫路段砂石車頻繁行駛，雖然區公所、警方和北水局協議早上7點30分以後才能上路，但是地方抱怨近日砂石車好幾次提...

芎林黑米威士忌 全台第一支

新竹縣芎林鄉永興社區「頭前溪王爺米耕種計畫」種植黑米，並研發各式加工品，今年委託名家設計黑米威士忌，應該是全台第一支以黑...

熱門新聞

營運30年 南投仁愛廬山警光山莊傳年底熄燈

陳其邁施政報告不看稿講逾1小時 連議長也忍不住制止

過完中秋恢復營業 彰化不二坊蛋黃酥排隊人龍再現

國慶連假返鄉、觀光人潮 台中市交通疏導措施看這邊

從南流、流音、海音到高流！每次名稱改變都是談判折衝

高雄社宅加碼 4年興建8800戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。