中央大學飛鼠號立方衛星今亮相 12月將到美國發射升空

太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視，中央大學自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）今天正式亮相，預計今年12月將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，可望成為探測太空天氣的好幫手。

負責研發的中央大學太空科學系教授張起維表示，「飛鼠號」是一顆3U立方衛星，為監測人造衛星飛行的低地球軌道太空天氣而誕生，命名主要參考中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板和天線彈射後類似飛鼠的樣貌。

飛鼠號由中央大學團隊與多國合作開發，團隊主要成員為中央大學學生，另有多位他校教師及工程師協助，它的任務目標是探查500公里高度軌道的電離層結構，並透過衛星軌道的變化來了解空氣阻力的影響與變化。

中央大學說，飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構皆由中央大學團隊自製，並搭配其他外購的通訊及姿態控制次系統，再由團隊的學生學習操作並與其他次系統進行整合。

為了滿足衛星控制及科學資料傳輸的需求，飛鼠號使用業餘無線電頻段發送指令及追蹤訊號發射，並以傳輸速度較快的頻段回傳龐大的資料，同時飛行軟體亦會自主判斷衛星是否進入通訊範圍，並且將天線指向地面站建立通訊連結。

今年12月飛鼠號更將到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由SpaceX的獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）以共乘方式，發射到高度500公里的太陽同步軌道，後續由中央大學衛星團隊進行飛控、追蹤及科學資料接收與分析。

中央大學表示，透過飛鼠號任務開發，中大師生團隊不只能獲得衛星系統工程的實作經驗，也可大幅拓展中央大學長期以來進行的太空科學研究能力及與臺灣太空產業界的連接。