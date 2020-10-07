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八德轉運站命運多舛 土地租金420萬元今年又被刪

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
今天議會審查明年度交通局預算，交通局編列420萬元八德轉運站租金，最後經表決通過刪除。記者張裕珍／攝影
今天議會審查明年度交通局預算，交通局編列420萬元八德轉運站租金，最後經表決通過刪除。記者張裕珍／攝影

桃園八德交通繁忙，欠缺大型轉運站，桃園市政府去年就欲花420萬元租地興建八德轉運站，遭藍營質疑擇定私人農地有圖利嫌疑，最後被刪除，八德轉運站無疾而終，今天議會審查明年度交通局預算，市議員舒翠玲發現交通局又編420萬元租金，憂心要連付21年租金給地主，未來恐被獅子大開口，是枉顧八德人權益，議員蔡永芳護航八德轉運站改提擱置，但表決時綠營仍不敵藍營人數，最後以12人比9人通過刪除。

桃園市交通局提出八德轉運站土地租賃計畫，總經費8400萬元分21年編列，市府107年至109年編列630萬元，明年要再編第4年420萬元經費，市議員舒翠玲直言「這筆租金去年不是刪掉了嗎？」不滿交通局為何要堅持租地，難道八德轉運站只使用21年，以後就要廢站？應該是買地或尋覓其他公有土地才是長久之計，動議刪除。

八德區市議員蔡永芳說，八德轉運站區位很重要，介壽路現在因為捷運施工沿線都在挖，幾乎快癱瘓掉，國道客運常脫班都塞在市區內，「確實有需要轉運站」，就能方便上交流道，縮短往返時間，強調「轉運站是城市進步的起點」反對刪除。

由於舒翠玲與蔡永芳你來我往，市議員林俐玲發言要求交通局長劉慶豐完整說明，劉說，介壽路確實在捷運開工後壅塞嚴重，國道客運若出現中途誤點，難再發車，因此有興建轉運站需求，至於租地經費需要先匡列經費，才能辦理徵詢地主作業，有意願者都能提出，若是先找地再來編列預算，反而不夠公開透明，交通局也會優先考量公有土地，但需要夠寬夠大，區位也很重要。

林俐玲認為，八德轉運站勢在必行，因為自己去八德老是「東塞西塞」，桃園有了經國轉運站，桃園都不會塞車，認為這筆預算不該刪除，蔡永芳也再度發言聲援，強調土地之所以寶貴是在於它的位置，轉運站一定要在交流道下來順暢之處。

舒翠玲強調，八德需要轉運站無庸置疑，但重點是土地使用爭議未解，選用私人農地連租21年，市府交通局為何要把土地的主控權讓私人地主掌控，她完全看不懂，也不解難道21年後就不租了嗎？如果未來地主調漲租金到1000萬元以上怎麼辦，若真無合適公有土地，建議直接買地，用分期付款方式都可以。

由於藍綠議員爭論不休，市議員李光達也發言提擱置，經表決贊成9人、反對12人，接著表決舒翠玲提的刪除動議，最後贊成12人、反對9人，該筆420萬元土地租金遭刪除，由於在場民進黨議員都提保留發言權，預算將待二三讀討論。

今天議會審查明年度交通局預算，市議員舒翠玲（左）又發現交通局編列420萬元八德轉運站租金，強調要連付21年租金給地主，未來恐被地主獅子大開口，是枉顧八德人權益，動議刪除通過。記者張裕珍／翻攝
今天議會審查明年度交通局預算，市議員舒翠玲（左）又發現交通局編列420萬元八德轉運站租金，強調要連付21年租金給地主，未來恐被地主獅子大開口，是枉顧八德人權益，動議刪除通過。記者張裕珍／翻攝

國道客運 捷運 農地

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