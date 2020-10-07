愛上古典鋼管車的優雅與個性 TVR國慶踩踏行銷苗栗之美

古典鋼管車兼具優雅及個性之美，曾馳騁賽道約30年，35輛車10月10日Taiwan Vintage Ride日，將踩踏苗栗縣、新竹縣60公里，中午齊聚參山國家風景區南庄遊客中心展示選美，行銷苗栗好山、好水、好風光，民眾有機會近距離欣賞古典鋼管車的工藝。

一群熱愛古典鋼管車的車友去年國慶日，相聚在苗栗縣三灣鄉「山灣咖啡」，台北市等外地車友大為驚艷苗栗好山、好水、好風光，回響相當熱烈，促成台灣古典鋼管車協會，並定每年10月10日為Taiwan Vintage Ride活動日，TVR鋼管車俱樂部、台灣古典鋼管車協會辦理今年TVR日活動，限定50輛報名秒殺。

TVR日發起人之一苗栗縣頭份市慶福堂中醫診所院長羅國正說，今年TVR日車隊有35輛古典、15輛現代鋼管車，車隊上午6點半從山灣咖啡出發，騎經寶山小西湖、北埔冷泉、南庄柳杉林道，上午11點半到下午1點左右在南庄遊客中心展示，並分古典、現代鋼管車選美。

47歲羅國正分享經驗，他表示，7年前因長坐看診，體重上升、腹部變大，因此希望運動改善，他第一眼就愛上古典鋼管車，每輛都是師傅手工焊接，充滿了個性，且1987年以前約有30年時間，曾是環法國、環義大利、環西班牙等賽事戰車，競賽場上雖被碳纖維車取代，古典鋼管車成了收藏品，世界各國都有交流觀摩活動。