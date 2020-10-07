2020決戰雙山城自行車挑戰賽 徵求單車好手一起來挑戰

新竹縣年度自行車賽事「決戰雙山城」將在11月22日登場，首場賽事就將挑戰尖石八五山路線，直達海拔1200公尺的山岳，新竹縣體育會理事長田耕豪邀約全台單車好手，除了挑戰自我體能極限，還能飽覽原鄉風光，緊接著28日則將舉行北埔單車挑戰賽，2場賽事報名就能獲得精美好禮，還能參加自行車抽獎。

新竹縣體育會表示，今年的雙山城自行車賽分別在11月22日及28日在尖石鄉及北埔鄉舉行，尖石八五山挑戰賽分為95公里及55公里賽組；95公里賽組起點從新竹縣政府出發，行經新埔、關西，直到尖石八五山大橋折返，全程95公里，將從海拔20公尺一路上升到1200公尺，對體能是一項非常大的挑戰。

體育會理事長田耕豪則說，尖石八五山挑戰賽行經新竹多個鄉鎮直到山地鄉尖石，民眾不僅可以在比賽中體戰自我，還能沿途欣賞台3線客庄美景，更可在終點前享受原鄉山林之美，海拔起伏明顯，適合單車好手飆風、追求速度感。

知名鐵人鋼鐵老爸張勝凱也將參加這次雙山城比賽，同時也獲邀擔任比賽代言人，而且比賽還沒開始前他就已經自行先走過完整的賽事路線，他說希望能鼓勵更多年輕人參與，這次不僅捐出1輛自己設計的CSK高級單車，也會帶著自己的兒女一同參加。

除了首場尖石八五山挑戰賽，11月28日舉行的「山城鐵馬印象北埔」，則分為80公里、50公里及30公里賽組，路線由北埔鄧南光紀念館出發，行經北埔古蹟一條街，再經台3線往峨眉、寶山前進，沿途都有豐富客庄人文建築，路線則因丘陵起伏，總爬升高度也有1200公尺落差。

北埔產觀協會理事長劉美熙說，今年活動以客家古蹟、石柿子風光為主軸，路線跨越大隘3鄉，還能飽覽寶二水庫及峨眉湖風景，不僅歡迎單車好手，更鼓勵一般民眾參加體驗，活動提供自行車租賃，民眾除了比賽也可以順便留在北埔遊玩。