照顧3歲以下幼兒 竹縣推幼兒專責醫師制度試辦

新竹縣0至3歲幼兒比例高達3.7%，為守護幼兒健康，縣府衛生局爭取參加衛生福利部「幼兒專責醫師制度試辦計畫」，並獲選為指定試辦縣市，即日起家長可至32家加入計畫的醫療機構申請及諮詢，讓3歲以下的寶貝得到專責醫師呵護，相關資訊可至衛生局官網(https://www.hcshb.gov.tw/)查詢。

縣長楊文科表示，因竹科提供許多就業機會，帶來大量年輕外移人口，縣內幼兒人口目前有56萬9199人，占全縣人口3.7%，期盼透過參與計畫的兒科醫師擔任3歲以下幼兒的專責醫師，主動關懷幼兒的發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟等健康重要指標項目，並通報轉介高風險幼兒，讓兒科醫師的醫療專業做為家長育兒的重要後援，使每個幼兒健康平安長大。

衛生局指出，竹縣共有32家醫療機構加入，共計53位名醫師擔任幼兒專責醫師，包含25家基層診所、4家衛生所及3家醫院，分布在縣內8個鄉鎮，照顧幼兒健康。

其中，竹北市有22家醫療院所，因竹北市0至3歲幼兒有19萬9228人，占縣內0至3歲幼兒比例近5成；竹東鎮有4家、新豐鄉、湖口鄉各1家，以及埔鄉衛生所、五峰鄉衛生所、峨眉鄉衛生所、尖石鄉衛生所。

衛生局表示，家長帶3歲以下幼兒到參與試辦計畫的診所就診時，可選擇平時看診熟悉的兒科醫師擔任專責醫師，不須另外付費，家長也可向專責醫師諮詢育兒相關問題，期盼未來3歲以下幼兒都能擁有1名專責兒科醫師，獲得專業且完善的照顧。