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全民運聖火抵苗栗傳遞 今年苗栗將組近500人團隊與賽
全民運動會17至22日將在花蓮縣登場，今年苗栗縣將組成482人的代表團隊，角逐太極拳套路、推手、木球、民俗體育扯鈴等30項競賽，期盼超越107年全國全民運9金、10銀、10銅的成績，體育表現更上一層樓。
全民運聖火昨天下午3點多傳抵新竹、苗栗縣交界的竹南鎮誠仁橋， 隨後車運傳遞經竹南鎮、頭份市、造橋鄉、後龍鎮，下午約4點多抵達苗栗縣政府第一辦公大樓，進行聖火交接儀式後，繼續展開縣內的聖火傳遞工作，下午5點半傳遞至三義鄉縣界義里大橋，結束縣境的聖火傳遞工作。
苗栗縣政府教育處指出，109年全民運動會10月17至22日在花蓮縣舉行，苗栗縣代表隊職員、選手共482人，將角逐太極拳套路、太極拳推手、木球、民俗體育扯鈴、民俗體育跳繩、沙灘角力、拔河、柔術格鬥、柔術寢技、柔術對打、原野射箭、健美、國術兵器、國術掛技擂台、國術拳術、混合組國術對練、滑輪溜冰競速、躲避球、慢速壘球、摔角、槌球、滾球、劍道、元極舞長青組、元極舞團體組、飛盤、運動舞蹈、龍獅運動客家獅、龍師運動台灣獅、龍獅運動舞龍等30項競技。
教育處預估今年參賽項目中，以木球、柔術、國術、滑輪溜冰、龍獅運動最具奪金希望，太極拳、民俗體育、沙灘角力、躲避球、摔角、槌球、滾球、劍道、運動舞蹈也可望奪牌，加上拔河、原野射箭、健美、慢速壘球、元極舞、飛盤等項目均有好手參加，期盼能突破前年全民運動會9金、10銀、10銅的成績。
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