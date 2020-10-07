桃園加碼成人B、C型肝炎篩檢 終身可享1次免費檢測

為配合國家消除C型肝炎政策，桃園市政府衛生局表示，即日起只要年滿45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），尚未接受成人預防保健B、C肝炎篩檢者，均可享有終身1次免費B、C型肝炎篩檢服務，提醒桃園市民把握自身健康的權利。

桃園市政府衛生局長王文彥說明，桃園市108年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡約330人，肝癌更是高居癌症死因第2位，為此呼籲民眾可持健保卡至504家提供成人預防保健的醫事機構，接受B、C型肝炎篩檢。

據衛生局統計，107年至108年桃園市共有2萬7569人完成B、C型肝炎檢查，找出B型肝炎篩檢陽性3359人、C型肝炎篩檢陽性409人及B、C型肝炎皆陽性118人。

衛生局提醒，大部分肝病沒有明顯症狀，民眾容易因警覺性不夠而延誤就醫，如不接受治療，每4位慢性B、C型肝炎感染者就有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。

衛生局表示，自108年1月起，篩檢陽性個案只要確認感染C型肝炎，不論有無肝纖維化，均由健保免費提供C型肝炎口服新藥治療，治癒率達95%以上且副作用小，只需服用2至6個月即可完成療程，如患有C型肝炎，請盡速至桃園市內33家C型肝炎全口服新藥健保給付計畫之醫事機構治療。

如要查詢桃園市成人預防保健服務特約醫事機構，可至健保署首頁依序點選「健保服務」、「健保醫療服務」、「院所查詢」、「健保特約醫事機構查詢」。

桃園市C型肝炎全口服新藥健保給付計畫的醫事機構，則可至健保署首頁點選「健保服務」、「健保藥品與特材」、「健保藥品」、「其他藥品相關事項」、「C型肝炎全口服新藥專區查詢」。