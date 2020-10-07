雙十連假石門水庫、桃竹交界風景區主題樂園 交通疏管

桃園市龍潭警分局上次中秋4天連假交通疏導計畫，在風景區、主題遊樂區發揮效果，接著因應10月9至11日3天雙十節假期，再提出易壅塞路段交通疏導對策，疏導範圍包括桃石門水庫、小人國及六福村等知名景點、主題樂園。

警方預估雙十連假將吸引大量遊客進入上述區域，加上臺三線中豐路和新竹地區各風景區交界，人、車潮會成交通壅塞，龍潭區來往風景區的中原路路幅狹窄，沿路車輛容易回堵至中豐路，屆時各相關路口將派員警、協勤民力投入交通疏導工作。

如果中豐路、中原路回堵嚴重，警方建議替代道路為龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往小人國、六福村遊樂區方向；下交流道車輛也可以在大昌路左轉中正路，接龍源路往遊樂區方向。

警方提醒雙十節連續假期駕駛人要掌握交通動態及管制，可直撥龍潭警分局勤務中心電話（03）4891112、高速公路查詢電話1968或交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。龍潭分局分局長陳清華特別呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導。