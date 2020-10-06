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桃園青埔、龜山A7重劃區人口激增 新設國小還沒開始蓋

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
青埔地區的青園國小今年先招生，但新校舍還沒開始蓋，小一新生先進駐青埔國中教室上課，圖為第一屆新生入學畫面。本報資料照
青埔地區的青園國小今年先招生，但新校舍還沒開始蓋，小一新生先進駐青埔國中教室上課，圖為第一屆新生入學畫面。本報資料照

桃園青埔、龜山A7重劃區發展迅速，但市府教育局新設國小計畫進度卻跟不上，青埔青園國小、龜山文青國中小都還未興建，青園國小今年還先招生，9月入學小一新生，甚至只能先借鄰近青埔國中教室上課。民代質疑「不該招生了，新校舍還在規畫」，教育局長林明裕說，2處校舍基本設計進行中，並允諾2023年會完工。

台灣房屋集團趨勢中心分析重劃區新校搶手，青埔高鐵特定區內的青園國小，校地周邊鄰里人口較3年前增加27%、房價漲7.8%，龜山A7重劃區的文青國中小還沒建校，但周邊人口也成長9.4%、房價激增15.1%，高居北台灣計畫新設國小之冠。

人口持續遷入重劃區帶動當地房價，但2處新校都還停留「紙上作業」，讓議員頗有微詞，市議員游吾和今天審查預算時，看到編列青園國小等校的規畫設計費就直言，青埔人口攀升，青埔國小等學校納入總量管制，新設的青園國小還沒開始蓋，只能暫借國中校舍，「不該招生了，新校舍還在規畫」，要教育局該做的趕快做。

龜山區議員林俐玲也提及文青國中小設校進度，追問教育局長林明裕「確定會在2023年完工招生嗎？」「工程確定會順利嗎？」她擔心很多工程都是先說說，最後都不會按期程完成，在聽到林明裕回應「這次會啦」，林俐玲才鬆口「我相信你喔」，要求教育局務必加速推動設校。

林明裕表示，教育部核定補助809萬2千元進行青埔青園國小、龜山文青國中小新建校舍工程規畫設計，已先請議會墊付，徵選建築師著手基本設計，並經市府專案報告定案，教育局將準備發包再做細部設計，2校都預計2023年會完工。

林明裕坦言，青園國小今年招生2班、58名小一新生暫借國中校舍上課，明年將再借2間教室，因青埔國中也「客滿」，原則只借到110學年度，教育局教育設施科指出，青園國小將視爭取前瞻2.0計畫經費多寡調配工程進度，至少111學年度開學時，會有30間教室先完工，可讓1到4年級學生銜接進駐。

至於龜山文青國中小設校進展，教育局說，周邊樂善國小新校舍才剛完工啟用，可紓解當地就學壓力，文青國中小按進度推進，預計112年國小完工招生，國中115年完成。

教育局 文青 重劃區

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