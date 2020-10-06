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石門水庫清淤砂石車被指「偷跑」 引發安全、汙染問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區民眾反應天氣晴朗時，砂石車頻繁出入的路段揚起灰塵引發汙染。圖／桃園市復興區公所提供
復興區民眾反應天氣晴朗時，砂石車頻繁出入的路段揚起灰塵引發汙染。圖／桃園市復興區公所提供

桃園市復興區北橫路段因為石門水庫清淤砂石車頻繁行駛，雖然區公所和警方、北區水資源局3方協議砂石車早上7點30分以後才能行駛，但是地方反映近日砂石車好幾次提早上路，影響學生和上班族交通安全。

復興區長游正英和公所人員連日突襲檢查，雖然沒發現「偷跑」，但是覺得是砂石車司機或工地看見公所人員現身，才留在工地沒出來。游正英今天呼籲業者別僥倖，千萬別違反約定忽略鄉親安全。

游正英區長與秘書周星文、柯玉明代表、薛榮裕、陽國榮、王國治里長等人這兩天到斷匯（地名，榮華壩附近）清淤泥工程砂石車台七線（北橫）出入口處突擊檢查，先前與北水局協調後，北水局承諾砂石車7點30分後才能進入台七線載運砂石。一行人雖沒看見砂石車違規提早行駛，但是看見車輛在工地集結，研判因為看見區公所人員、代表和里長在外面觀察，才沒往外行駛。

游正英說，鄉親除反映砂石車提早行駛，也反映砂石車經過的路段揚起許多灰塵，尤其斷匯路段在晴天時應隨時灑水，希望能在道路加裝監視器以利人車管控，保障復興區民人車安全。

游正英區長（右2）和區代表、里長突襲檢查砂石車有沒有提早上路。圖／桃園市復興區公所提供
游正英區長（右2）和區代表、里長突襲檢查砂石車有沒有提早上路。圖／桃園市復興區公所提供

砂石 石門水庫 北橫

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