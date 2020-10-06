石門水庫清淤砂石車被指「偷跑」 引發安全、汙染問題
桃園市復興區北橫路段因為石門水庫清淤砂石車頻繁行駛，雖然區公所和警方、北區水資源局3方協議砂石車早上7點30分以後才能行駛，但是地方反映近日砂石車好幾次提早上路，影響學生和上班族交通安全。
復興區長游正英和公所人員連日突襲檢查，雖然沒發現「偷跑」，但是覺得是砂石車司機或工地看見公所人員現身，才留在工地沒出來。游正英今天呼籲業者別僥倖，千萬別違反約定忽略鄉親安全。
游正英區長與秘書周星文、柯玉明代表、薛榮裕、陽國榮、王國治里長等人這兩天到斷匯（地名，榮華壩附近）清淤泥工程砂石車台七線（北橫）出入口處突擊檢查，先前與北水局協調後，北水局承諾砂石車7點30分後才能進入台七線載運砂石。一行人雖沒看見砂石車違規提早行駛，但是看見車輛在工地集結，研判因為看見區公所人員、代表和里長在外面觀察，才沒往外行駛。
游正英說，鄉親除反映砂石車提早行駛，也反映砂石車經過的路段揚起許多灰塵，尤其斷匯路段在晴天時應隨時灑水，希望能在道路加裝監視器以利人車管控，保障復興區民人車安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言