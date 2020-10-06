北北基桃共辦眷村文化節 今起4地點掃QR code可抽獎

2020桃園眷村文化節北北基桃聯合記者會，台北市、新北市、桃園市及基隆市，首次4城市舉辦「集合啦!！眷村守護軍團」線上集章活動，該活動從今天起10月25日，民眾可用手機掃描QR code，完成任務可獲得1個集，集滿2個章更能參加抽獎。

在台北四四南村、新北空軍三重一村、桃園憲光二村及基隆二沙灣砲台入口，用手機掃描QRCODE並完成任務可獲1個章，2個章能參加抽獎，獎項有桃園眷村文化節商品明星花露水、空軍三重一村軍背包、基隆城市商品、台北眷遊記折價劵等。

桃園市政府文化局表示，2020桃園眷村文化節將於10月9日至10月18日登場，以「眷村新浪潮」為主題，串連「桃園眷村鐵三角」等8個眷村社區，透過「戲劇、展覽、電影、表演、美食」5道浪潮，規畫64場精彩活動。

文化局補充，桃園眷村鐵三角裡，憲光二村將結合大開劇團辦理沉浸式劇場、創意市集；馬祖新村有遷台歷史記憶展覽；太武新村「823炮戰記念館」將在文化節期間正式開幕，會結合狂想劇場移動式展演，帶領民眾回到眷村的懷舊時代。

桃園市長鄭文燦指出，2020桃園眷村文化節不僅有上述的活動，也透過社區自主提案，將在忠貞文化園區規畫「六人行！滇緬美食同樂會」、「眷村‧青春時代」演唱會、「魅力金三角x異域美食尋味之旅」等系列活動，推動雲滇緬文化保存。

台北市長柯文哲說，北北基桃多向來往來密切，有許多不少相關業務，合作也非常愉快。台北眷村文化節始於95年，境內包括四四南村等知名眷村，眷村文化是台灣社會寫照，明年將由台北辦理眷村串連活動，也邀請大家共襄盛舉。

新北市長侯友宜回憶，20年前擔任桃園縣政府警察局長之際，每逢過年過節都會到中壢龍岡地區享用眷村美食，非常懷念。他表示，目前新北市約有89個眷村，近1萬戶眷村居民，空軍三重一村今年也將辦理約134場活動，呈現眷村風采。

基隆市長林右昌表示，他從小在兆連新村旁成長，今天4位市長共聚也代表不分黨派對眷村文化的重視，其不僅作為重要的共識，也是台灣人民繼續向前行的重要力量。