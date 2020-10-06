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桃園四媽祖龍德宮新廟入火安座 新廟巨大媽祖成地標

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖（見圖 ）建築宏偉，成為桃園宗教地標。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖（見圖 ）建築宏偉，成為桃園宗教地標。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖新廟今天舉行入火安座大典，3年來新廟在廣大善信支持捐贈建廟完成，市長鄭文燦今天下午前往龍德宮祈福，他表示，早在他當市長前就跟隨四媽祖盛會，擔任市長從都市都市計畫變更宗教專區到建廟5年來，都是緣分法喜，龍德宮建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖，建築宏偉，成為桃園宗教地標，未來將是宗教名勝。

桃園市龍德宮供奉天上聖母（四媽祖）香火鼎盛，在宮主丁素珠號召下、該廟管理委員會發起新廟興建，歷經3年建廟完成地下3樓、地上6層樓高達36公尺建築，頂端矗立12公尺金銅媽祖，總高48公尺地標，民眾往來國道清楚可見，成為北台灣重要宗教地標、媽祖信仰中心，今天起一連3天舉行開啟建告竣入火安座慶成法會，祈求風調雨順、國泰民安。

宮主丁素珠表示，龍德宮四媽祖自1997年到此救世以來，已歷23年，在全國各地信眾支持下，歷經3年建廟完成36公尺新廟及12公尺金銅身媽祖，今天大好日子進行入火安座慶成圓滿，人氣香火鼎盛，未來龍德宮將在四媽祖指引下走得更遠。

桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖（見圖）新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖，建築宏偉，成為桃園宗教地標。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖（見圖）新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖，建築宏偉，成為桃園宗教地標。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖建築宏偉，市長鄭文燦率民眾首長前往祈福祝禱情退散、台灣平安。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區龍德宮奉祀四媽祖新廟舉行入火安座大典，建成新廟36公尺及12公尺金銅媽祖建築宏偉，市長鄭文燦率民眾首長前往祈福祝禱情退散、台灣平安。記者曾增勳／攝影

媽祖 建築

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