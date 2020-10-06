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2020台灣設計展 竹市府推出「夜間漫步全攻略」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
設計展期間的新竹市立美術館。圖／新竹市政府提供
設計展期間的新竹市立美術館。圖／新竹市政府提供

2020台灣設計展「CHECK in 新竹－人來風」展出至10月11日，市府今公開「夜間逛展指南」，雙十連假期間展區皆開放至晚間8點，而美術館「光動域」光雕、孔廟廣場與純白色系的美感電域、新竹州圖書館與護城河都是超好拍夜景，護城河沿岸還有「設計有本市」市集，邀民眾秋夜傍晚來設計展散步。

不想曬太陽？白天沒空來？市府說，夜晚的新竹少了喧囂，適逢秋天涼爽又舒適，非常適合夜間逛展。舊城區最大夜間亮點是美術館外牆的「光動域」光雕秀，除慶祝 2020台灣設計展盛大開幕，也為2021新竹台灣燈會暖身，即日起至10日，每晚6至8點展出。

另外，設計展主展館「城市終端機」旁的新竹孔廟為嘉慶22年（1117年）初建、1958年才遷建至新竹公園的歷史建築，寬闊廣場也是民眾遛小孩、運動的好去處。設計展期間，該處展出從清朝到現代、台灣到世界的「世界最美教科書展」，孔廟廣場夜間還有市府今年改建後重新營造的光環境，寧靜古樸氛圍，搭配柔和燈光非常適合夜間散步。

另外，著名的「無獨有偶」工作室戶外展演「山與海－巨人來了」也將在9、10日傍晚5點半至6點帶來4.5公尺高的巨偶操作，預計會成為孔廟廣場夜晚的最美焦點。

市府指出，睽違36年，新竹市立古蹟新竹州圖書館重生開館，邀來藝術家陶亞倫以VR打造虛擬圖書館，讓民眾身歷其境遊走虛擬書海，95歲的州圖古蹟也打造光環境，是值得停留的夜拍點。

此外，州圖前就是護城河，「設計有本市」市集在連假期間9日至10日下午1點至8點、11日至下午5點登場，適合文青、網美和全家大小一起來一場充滿設計力的夜間散步時光。

市府邀請民眾在舊城內散步、尋寶，2020台灣設計展主視覺「新竹獸」以電動玩具二次元為元素，充滿童趣，分身散布在竹市11個角落，希望大家慢慢走、慢慢逛，才不會錯過。

著名的「無獨有偶」工作室戶外展演「山與海－巨人來了」也將在9、10日傍晚5點半至6點帶來4.5公尺高的巨偶操作，預計會成為孔廟廣場夜晚的最美焦點。圖／新竹市政府提供
著名的「無獨有偶」工作室戶外展演「山與海－巨人來了」也將在9、10日傍晚5點半至6點帶來4.5公尺高的巨偶操作，預計會成為孔廟廣場夜晚的最美焦點。圖／新竹市政府提供
設計展期間的新竹州圖書館。圖／新竹市政府提供
設計展期間的新竹州圖書館。圖／新竹市政府提供

新竹 孔廟

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