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林智堅帶饒慶鈴漫遊設計展 探訪新竹州圖、美術館

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅與饒慶鈴，體驗台東熱氣球VR。圖／新竹市政府提供
林智堅與饒慶鈴，體驗台東熱氣球VR。圖／新竹市政府提供

2020台灣設計展展期進入第6天，台東縣長饒慶鈴今率領縣府團隊與青年團參訪，走訪舊城區的竹市美術館與新竹州圖書館，還與市長林智堅體驗臉部生成器技術，推薦最適合造訪的古蹟。

林智堅說，今天他與饒慶鈴漫遊州圖、美術館與護城河畔，感受古城風情，今年8月為籌辦設計展，他到全台各縣市取經巡迴，最終站抵達台東縣，與饒慶鈴一起體驗阿美族傳統手作月桃編織工藝，還一同搭乘熱氣球，看見台東將設計力導入美食與旅遊活動。

饒慶鈴說，近年看到竹市用設計翻轉城市，特別在古蹟維護與教育方面都有非常突出的表現，此次參訪設計展，有許多值得台東縣取經、學習之處，盼未來在觀光發展上，可結合更多在地元素，用文化的基底轉化成更多元的符號，創造更多可能性。

今天參訪中，林智堅與饒慶鈴一同體驗新竹市美術館的「人生跑馬燈」展區，透過最夯的臉部生成器技術，分析與新竹的速配指數，推薦超過20個最具代表性的招牌景點與名產，像是長和宮、東門市場、古市巷、州廳、新州屋、影博館、城隍廟及貢丸、米粉、肉圓。

隨後，兩人一起體驗結合科技與設計力的台東熱氣球VR，搭乘虛擬實境熱氣球，翱翔在360度高空，將台東美景盡蒐眼裡。

市府指出，台東熱氣球胖卡將於10月9至11日現身設計展「設計有本事」，就在護城河畔，民眾可免費體驗五米高的充氣式熱氣球，透過VR虛擬實境，即便無法真的到台東，也能身歷其境，窺探台東縱谷美景。

竹市府表示，2020台灣設計展要讓民眾看見竹市將設計力導入古蹟，把迷人的新竹舊城區變身「Living Museum 舊城生活博物館」，將隱身300年歷史舊城區的5處老建築，新竹州圖、美術館、新州屋、影博館、大同108，蛻變成設計展演場，並聯合多家新竹百年老店，發揮創意及設計力融合新竹的傳統與創新。

其中，新竹市美術館化身為「風城轉生站」，以舊城區的歷史人文、生活樣貌為核心，策劃「無邊際想像」重新轉譯城市符號和意象；「有邊境生活」以情境來體驗舊城風景，要打開每個人對於這座城市的想像。

林智堅與饒慶鈴參訪設計展新竹州圖書館。圖／新竹市政府提供
林智堅與饒慶鈴參訪設計展新竹州圖書館。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與台東縣長饒慶鈴，參訪設計展新竹市美術館。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與台東縣長饒慶鈴，參訪設計展新竹市美術館。圖／新竹市政府提供

台東 新竹

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