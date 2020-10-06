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安心旅遊補助延至10月底 苗縣加碼4主題活動吸客

中央社 / 苗栗縣6日電

安心旅遊補助延續到10月底，苗栗縣文化觀光局順勢加碼推出登山、攝影比賽、山線輕旅行及海岸自行車旅遊等4項主題活動，吸引民眾秋遊苗栗住宿客庄，還有機會抽大獎。

苗栗縣文化觀光局配合交通部觀光局安心旅遊住房折抵新台幣1000元補助續辦到10月底，再推出旅遊方案，藉以增加旅客留宿苗栗意願，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌偕同縣內觀光協會團體、旅宿業者參與啟動儀式，宣告「秋遊苗栗 安心玩」。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，民眾無法出國旅遊，台灣在疫情控制得宜下，國旅大爆發，文觀局統計，上週中秋連假，苗栗縣住房率高居全國第2，僅次於馬祖，希望在10月底前「再衝一波」，不僅提高住房表現，也帶動周邊觀光效益。

文化觀光局副局長王浩中指出，此次規劃4項旅遊提案包括「幸福輕旅行」、「綠光海風騎遇記」、「無痕山林步道健行」及「攝影比賽」。其中，幸福輕旅行分別為17日三義秘境鐵道之旅、31日西湖鄉村鐵馬遊，各有40個名額，開放報名；綠光海風騎遇記則是25日在竹南龍鳳漁港登場，以自行車旅遊貼近苗栗海岸風光，晚間還有音樂饗宴。

呼應2020脊梁山脈旅遊年，文觀局結合環保局規劃5場次淨山登山步道健行，暢遊大湖馬拉邦山、獅潭鳴鳳古道及大湖出關古道。王浩中說，苗栗山、海線各有豐富多元的自然、人文景觀以及美食小吃、伴手禮，活動也徵求攝影好手捕捉苗栗特色魅力，總獎金及贈品達25萬元，詳細活動資訊可上文觀局網站查詢。

文觀局表示，先前配合安心旅遊推出優惠活動，凡於7至10月入住苗栗縣內合法旅宿，並持有縣內消費滿千元發票或收據，即可上網登錄參加抽獎，目前還有1輛價值百萬汽車、手機、住宿券等多項好獎尚未抽出，歡迎民眾把握秋高氣爽季節，到苗栗體驗好山好水好風情。

攝影比賽 觀光局 苗栗縣

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