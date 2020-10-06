助偏鄉學生 南鯤鯓志工隊贈白米2820公斤
照顧偏鄉學生，台南北門南鯤鯓代天府鯤瀛志工隊，贈送白米2820公斤，今陸續送出，也籲請各界關懷弱勢學子。
南鯤鯓萬善堂萬善爺農曆8月24日（國曆10月10日）將至，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，為宣揚萬善爺及信眾愛心，萬善爺指示向學甲區農會訂購冷藏米，並客製化印製「萬善爺聖誕平安米」標籤貼紙，貼於包裝上，全贈送給15校偏鄉國中、國小及台南歸南國小中央廚房供應午餐。
侯賢遜說，去年順應深山部落需要，發起「萬善爺聖誕平安米送愛到深山部落」活動，引起熱烈反應，募集白米5公斤包裝458包。今年農曆7月普渡提送白米給新竹縣尖石鄉那羅深山部落3000公斤及偏鄉國小1400公斤當午餐食用，讓偏鄉學子感受社會溫暖。
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