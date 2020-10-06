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竹縣芎林永興社區種植黑米 推全台第一支黑米威士忌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
永興社區發展協會理事長馮凱睿（左二）、芎林鄉長黃正彪（右三）等人，今天在新竹縣政府主管會報上，向縣長楊文科（左四）推廣永興村黑米。記者陳斯穎／攝影
永興社區發展協會理事長馮凱睿（左二）、芎林鄉長黃正彪（右三）等人，今天在新竹縣政府主管會報上，向縣長楊文科（左四）推廣永興村黑米。記者陳斯穎／攝影

新竹縣芎林鄉永興社區自2017年開始，透過農村再生產業提升計畫辦理「頭前溪王爺米耕種計畫」種植黑米，6分地年產量7至8000千斤，村長暨社區發展協會理事長馮凱睿帶著居民努力種植，並研發各式加工品，如黑米酒、黑米菜包等，期望營造具有地方特色的產業。

馮凱睿、芎林鄉長黃正彪、縣議員鄭昱芸、芎林鄉代表會主席林彭玉蓮等人，今天在新竹縣政府主管會報上，向縣長楊文科推廣永興村黑米。

馮凱睿表示，永興村自2016年開始嘗試種植紫米，但因紫米為糯米口感，村內長輩比例高，怕吃紫米較不好消化，因此從2017年開始種植黑米，黑米的營養價值高，有花青素且澱粉含量低，而因黑米生長期較長，一年只種一期，年產量約7、8千斤。

馮凱睿說，目前種植面積約6分地，由社區志工及理監事等10多人一起照顧，土地是由他的叔叔陳綱松無償提供，使用無毒有機耕作，也將黑米送去做農藥殘留檢驗，確保無農藥殘留，並申請產銷履歷，讓民眾吃得安心。

社區還將黑米開發多元創意米食及加工產品，提高黑米附加價值，如黑米酒、黑米菜包、黑米壽司、黑米粽子等，希望打造具地方特色的魅力產業，今年更委託名家設計黑米威士忌，預計會是全台第一支以黑米為底的威士忌。

馮凱睿也說，目前遇到人力不足、設備及行銷不易等問題，因黑米比白米細長，用一般碾米機容易將黑米輾斷，因此採收後都只能叫車送往宜蘭碾米、烘乾，成本花費較高，且雖然產出的黑米品質良好，但幾乎都是在地人採買作為禮品，社區也盼縣府相關單位可輔導，協助拓展銷售管道。

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新竹縣芎林鄉永興社區自2017年開始種植黑米，並研發各式加工品，如黑米酒、黑米菜包等。記者陳斯穎／攝影
新竹縣芎林鄉永興社區自2017年開始種植黑米，並研發各式加工品，如黑米酒、黑米菜包等。記者陳斯穎／攝影

新竹 農藥殘留

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