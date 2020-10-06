國慶連假將登場 竹南警方規畫台61線、國道3號交通疏導
中秋連假之後，國慶3天連假也即將在9至11日登場，苗栗縣竹南鎮是台61線西濱快速公路及國道3號香山、竹南交流道匯聚的重要交通路段，竹南警分局為維護交通順暢，將在台61線89至92公里易壅塞路段規畫行駛至國道3號的替代路線，警方提醒駕駛人注意。
竹南警分局指出，3天連假期間，警方規畫3項交通疏導方案包括：一、香山、竹南南下台61線西濱快車流續行至99.5公里處，左轉苗8線行駛大山交流道，以降低台1己線與竹南交流道塞車情形。
二、台61線與苗8線周遭行駛北上車流，請提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。
三、竹南鎮環市路及永貞路北上駕駛人，往北行駛至台1線新竹市中華路6段可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。
竹南警分局指出，國慶連假高速公路車流量大時，建議駕駛人改走平面替代道路，分局並針對轄內各交流道、火車站及景點周邊道路如龍鳳宮、龍鳳漁港、崎頂子母隧道、造橋鄉香格里拉樂園、後龍鎮客家圓樓、好望角風景區等地，加強規畫交通疏導管制措施，屆時請駕駛朋友配合。
警方表示，竹南警分局轄區竹南、後龍、造橋等地的國道交流道，國慶連假期間雖未實施「高乘載管制」，但10、11日（周六、日）0至24時，國道3號西濱交流道北向入口匝道實施「匝道封閉」，建議駕駛人避開車多時段或利用國道暫停收費時段上路，以節省通行時間；另外公路總局為紓解台61線北上車潮，10、11日2天部分時段將封閉 7個平交路口以紓導主線車流，提醒駕駛人注意。
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