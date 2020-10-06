國慶連假將登場 竹南警方規畫台61線、國道3號交通疏導

中秋連假之後，國慶3天連假也即將在9至11日登場，苗栗縣竹南鎮是台61線西濱快速公路及國道3號香山、竹南交流道匯聚的重要交通路段，竹南警分局為維護交通順暢，將在台61線89至92公里易壅塞路段規畫行駛至國道3號的替代路線，警方提醒駕駛人注意。

竹南警分局指出，3天連假期間，警方規畫3項交通疏導方案包括：一、香山、竹南南下台61線西濱快車流續行至99.5公里處，左轉苗8線行駛大山交流道，以降低台1己線與竹南交流道塞車情形。

二、台61線與苗8線周遭行駛北上車流，請提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。

三、竹南鎮環市路及永貞路北上駕駛人，往北行駛至台1線新竹市中華路6段可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。

竹南警分局指出，國慶連假高速公路車流量大時，建議駕駛人改走平面替代道路，分局並針對轄內各交流道、火車站及景點周邊道路如龍鳳宮、龍鳳漁港、崎頂子母隧道、造橋鄉香格里拉樂園、後龍鎮客家圓樓、好望角風景區等地，加強規畫交通疏導管制措施，屆時請駕駛朋友配合。