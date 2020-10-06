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中壢金曲演唱會 甫奪台語歌后朱海君首站開唱

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
2020中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱，邀請11組嘉賓，讓民眾伴隨著月光，一同哼唱。記者高宇震／攝影
2020中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱，邀請11組嘉賓，讓民眾伴隨著月光，一同哼唱。記者高宇震／攝影

2020中壢區民歌、流行金曲暨經典台語演唱，今年以「月光下，哼唱」為主軸，邀請11組嘉賓，演唱多首膾炙人口的歌曲，讓民眾伴隨著月光，一同哼唱。卡司中包含近日剛獲得台語金曲獎歌后的藝人朱海君，得獎後首站將來到中壢開唱，她今天也出席活動記者會，並於會上獻唱二姐江蕙的歌曲，她表示，來到中壢有「回娘家」的感覺，得獎當天的興奮仍沒退燒。

活動首先民歌、流行金曲演唱會10月17日(六)晚上7點，在龍岡大操場登場，邀請動力火車、林曉培、周治平、李麗芬、陳零九、文慧如，結合經典民歌手與華語樂壇流行歌手，讓民眾在回味經典，同時能感受流行金曲音樂；接著經典台語演唱會在10月31日(六)晚上7點，在中壢中正公園舉辦，邀請蔡小虎、李翊君、朱海君、蔡昌憲、草屯囝仔等台語台語樂壇的指標性人物開唱，讓民眾回味當年的經典。

其中台語金曲天王蔡小虎是金曲獎認證歌手，而情歌傳唱歌后李翊君已鮮少出席公開演出，朱海軍更於近日奪台語金曲歌后；今年也特別邀請新生代台語嘻哈團體草屯囝仔與能唱能演又能主持的蔡昌憲為演唱會注入活力。

今天在中壢區公所一樓中庭舉辦記者會，由中壢區長鄭詩鈿及朱海君，共同為活動揭幕，朱海君表示，三年來參與桃園中壢舉辦的各大歌唱活動，大前天剛獲得金曲獎，來到中壢有種「回娘家」的感覺。

她也說，今年記者會上演唱二姐江蕙的歌曲時，台下民眾張嘴一同哼唱，感覺得獎當天的興奮仍未退燒，讚中壢帶給她「好氣場」。她也透漏演場歌曲正在編排中，會帶來許多有誠意的金曲，歡迎民眾參加10月31日經典台語演唱會，共襄盛舉。

鄭詩鈿表示，中壢區公所每年舉辦的民歌、流行金曲暨經典台語演唱會，已成為中壢區最具指標的音樂盛事，在卡司陣容上更力求突破，每年吸引二萬以上民眾參與，今年卡司陣容結合經典與流行，族群橫跨老中青，相信能帶給市民一個難忘的音樂饗宴。他也呼籲市民配合政府防疫政策，參加演唱會時都應戴上口罩。

藝人朱海君今天出席活動記者會，並獻唱二姐江蕙的歌曲。記者高宇震／攝影
藝人朱海君今天出席活動記者會，並獻唱二姐江蕙的歌曲。記者高宇震／攝影
近日剛獲得台語金曲獎歌后的藝人朱海君，得獎後首站將來到中壢開唱。記者高宇震／攝影
近日剛獲得台語金曲獎歌后的藝人朱海君，得獎後首站將來到中壢開唱。記者高宇震／攝影

台語 演唱會 記者會

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