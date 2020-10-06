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獅潭山村小確幸 今發2000元紓困現金當加菜

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發。記者范榮達／攝影

苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，村民都認為政府許多疫情振興紓困方案，需要電腦、手機及抽籤太複雜，現金最實惠，有人說要加菜金，也有人表示先存起來，要用再拿出來，個個笑顏逐開。

獅潭鄉人口4100多人，老人占28.22%，老化全國數一數二，鄉公所制定「苗栗縣獅潭鄉因應新冠肺炎疫情發放振興紓困金自治條例」，今天第一天在百壽村發放，公所相當慎重，架設2台攝影機全程錄影，警方也派員到場錄影，嚴陣以待避免紛爭。

百壽村符合請領資格353人，上午9點20多人排隊領2000元，百壽村長池武雄連同自己加上受委託，一共領取8份，他說，村裡老人家多，振興三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券、浪漫客庄遊等方案太複雜，很多都不會使用，領到2000元，準備用來加菜。

「發現金是政府照顧民眾做功德」！一名村民開心領錢，表示2000元先存起，要用再拿出來，如果用不到，也可以捐出來助人。

鄉公所秘書王千道表示，獅潭鄉老化程度高，許多老人家連智慧型手機都沒有，並評估財政允許的範圍，制定自治條例發放每人2000元振興經濟紓困金，對象是今年8月25日仍設籍的鄉民，各村有指定時間、地點領取，或於10月20日到11月30日上班時間到公所領取，逾期視同放棄。

苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，鄉公所及警方嚴陣以待。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，鄉公所及警方嚴陣以待。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，全程都錄影。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，全程都錄影。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，村民個個笑顏逐開。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，村民個個笑顏逐開。記者范榮達／攝影

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