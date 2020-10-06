獅潭山村小確幸 今發2000元紓困現金當加菜

苗栗縣獅潭鄉每人2000元振興經濟紓困金，今天在百壽村首發，村民都認為政府許多疫情振興紓困方案，需要電腦、手機及抽籤太複雜，現金最實惠，有人說要加菜金，也有人表示先存起來，要用再拿出來，個個笑顏逐開。

獅潭鄉人口4100多人，老人占28.22%，老化全國數一數二，鄉公所制定「苗栗縣獅潭鄉因應新冠肺炎疫情發放振興紓困金自治條例」，今天第一天在百壽村發放，公所相當慎重，架設2台攝影機全程錄影，警方也派員到場錄影，嚴陣以待避免紛爭。

百壽村符合請領資格353人，上午9點20多人排隊領2000元，百壽村長池武雄連同自己加上受委託，一共領取8份，他說，村裡老人家多，振興三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券、浪漫客庄遊等方案太複雜，很多都不會使用，領到2000元，準備用來加菜。

「發現金是政府照顧民眾做功德」！一名村民開心領錢，表示2000元先存起，要用再拿出來，如果用不到，也可以捐出來助人。