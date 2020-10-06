雙十連續假日國道匝道管制 用路人多利用替代道路

桃園市平鎮警分局配合雙十連續假日國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，9日0點起至深夜12點，24小時實施匝道封閉，請用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，匝道封閉後，建議用路人可利用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

雙十連續假日收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123外，亦可上交通部網站查詢。