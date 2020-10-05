探索大溪 跟著在地「溪咖」精彩體驗百年文化

身懷大溪文化魅力 「溪咖」就在街角館。

桃園市大溪木藝生態博物館2015年成立以來，「街角館」是主要計畫，邀請在地居民參與，將大溪當作一座博物館共同經營。在地居民用共學、共創的精神，將原本的營業店面、工作或生活的空間，整理成微型的展演場域。

透過整理家族的故事或地方田野調查，居民成為大溪文化的詮釋者，懷抱傳遞地方文化的使命，運用街角館進行現地生活展演，設計各種轉譯大溪在地文化的推廣活動，展現大溪豐富多元的產業、文化與生活樣貌。這些大溪居民組成的街角館及共學行動夥伴，就是傳承與展演大溪生活魅力的「溪咖」，也是深藏不露的「溪咖」。

桃園市長鄭文燦今天參加街角館授證儀式開始，「溪咖—探索大溪生活指南」活動同時開跑至10月31日，邀請民眾一起跟著「溪咖」挖寶，走訪探索不知道的大溪，深度體會城鎮文化底蘊。

鄭文燦表示，位於大漢溪流域的大溪，過去因豐富的山林資源與利於運輸的河港地形發達起來，隨著水文的改變，交通漸轉變成以陸運為主，產業隨之發展出不同型態，不斷型塑大溪這座百年城鎮的樣貌，也孕育出深厚悠長的地方文化。

鄭文燦說，在木博館持續推動下，一起講大溪故事的街角館及共學夥伴，已經增加至30位，包含大溪老城區、河西的南興、中庄，及往大漢溪上游的內柵、溪洲及近山區的頭寮、三層地區等處，串聯為夥伴館網絡，展演大溪的魅力生活。為展現不同區域文化特色，木博館企劃「溪咖—探索大溪生活指南」活動，讓老城區「故事咖」、河西區的「設計咖」以及近山區（內柵、三層、頭寮、溪洲）的「生活咖」，從不同面向深度體驗大溪。