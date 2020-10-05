快訊

柯文哲從拒馬英九「死亡之握」到馬柯會 看美豬政策「蔡獨裁、馬老實」

日亞航宣布收攤 12月5日起結束旗下4條航線營運

桃園大溪中山路節點展館開工 匯聚大溪文化營造老街亮點

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪中山路新建展館工程開工。圖／桃園市政府文化局提供
大溪中山路新建展館工程開工。圖／桃園市政府文化局提供

桃園市長鄭文燦今出席大溪中山路節點展館開工儀式，說明展館屬於大溪木藝生態博物館的新建展館，是文化部「再造歷史現場」計畫項目之一，該節點展館由台灣知名建築師簡學義設計，總經費約2509萬元，打造一棟地上2層、地下1層的展館工期約1年半。

大溪節點展館的建築風格獨特，不僅展現大溪歷史文化的DNA，地理位置連結大溪新南老街、木博館的街角館及木博館展館群，具有承繼、匯聚的意義，因此未來也將作為導覽中心及展覽場域，營造成中山老街的亮點。

鄭文燦說，中山路節點展館也會連結大溪邁向未來地方創生發展的人、事、物，建築以玻璃帷幕牆呈現老街意象，頂層架設木屋，呼應大溪木藝文化元素。此外，節點展館也搭配不同時段燈光設計，為舊城區添風采。整體上，中山路節點展館不僅保留大溪的傳統，也以創新技術塑造大溪傳統建築邁步未來的構想，可謂打造一座蘊含經典及前瞻性的藝術品。

鄭文燦表示文化部再造歷史現場計畫中，市府及文化部共投入約3.9億元，項目包括和平、中山、中央3條老街牌樓、騎樓天花板及夜間燈光；木博館的第二期日式警察宿舍群修復活化共9棟，活化大溪農會倉庫作為深具特色的社頭文化館，以及今天開工的節點展館工程。市府也透過電纜地下化、改造崁津公園等方式，延續大溪風華，打造台灣最美的老城區。

大溪老街是日本時代配合市街改正政策而發展的街道，於1919至1920年陸續建造中山、和平、中央老街牌樓，逐步形成大溪牌樓特色。節點展館以現代建築語言融匯大溪木藝元素，相信可增添大溪老街的風貌，也希望為大溪居民獻上新的藝術品，留下一座大溪必訪的地標。

市府文化局長莊秀美、大溪木藝生態博物館長陳倩慧、大嵙崁文教基金會執行長李世明、竹間聯合建築師事務所建築師簡學義、清水建築工坊董事長廖明彬都出席活動。

大溪老街 建築 鄭文燦

相關新聞

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

桃園市蘆竹區24歲外送員李姓女子昨天騎機車往大竹方向直行，在新生路289巷口，與梁姓男子左轉轎車發生車禍對撞，李女彈飛至...

誰幫區長開車？桃園平鎮公所欲編60萬委外 議員要求統一

桃園市議會今天舉行各區公所、民政局、地政局及消防局預算審查，因有區公所編列首長駕車委外費用60萬經費，引起議員質疑，為何...

76億歲入預算被砍用「議事瑕疵」翻盤 藍營議員不滿

桃園市議會聯席審查地政局預算，明年提撥平均地權基金76億元繳庫列為歲入，藍營議員指出，桃園土地所剩無幾應刪除預算，當下沒...

苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷

苗栗縣「泰安雪霸甜柿」上市，今年天公作美，種出的果實又大、又脆，糖度在15度以上，今年結合歌唱比賽辦理行銷活動，泰安鄉長...

阿克蘇諾貝爾塗料中壢廠動土 加碼桃園創30億年產值

桃園市長鄭文燦今天前往中壢區，出席阿克蘇諾貝爾粉體塗料工廠開工動土典禮，並表示該公司在台灣市場深耕逾40年，更是全球油漆...

接棒明年！嘉義市長黃敏惠訪設計展取經竹市

台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經，市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環...

流感疫苗保護自己和家人 別忘了公費肺炎鏈球菌

桃園市衛生局今天在中壢區衛生所舉辦「秋冬防護5妙招」表示，即日起全面提供各類公費接種對象施打四價流感疫苗，請符合資格的民...

人口成長污水量增加 竹北水資源回收中心二期擴建開工

隨著污水下水道用戶接管率的增加，新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀...

桃園自來水飄土味 鄭文燦祭出3對策改善水質

桃園日前有不少市民抱怨水有異味，昨天台灣自來水公司回應，原因為久旱雨少導致抽水站原水藻類增生，桃園市長鄭文燦今天更於臉書...

公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導

109年度公費流感疫苗即日起開始接種，新竹市副市長沈慧虹今到香山衛生所關心流感疫苗接種情形，沈慧虹說，府今年向中央爭取1...

雪霸九九山莊 繳費系統上線

新竹林管處已建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」，民眾申請住宿完成繳費後，不用帶現金爬山了。

竹市東門城廣場 練舞長廊將開放

新竹之心「東門城」將於10月底啟用，這次改造以不鏽鋼包覆地下道，打造一條超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地，近日...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

遭綠營逼退 洪東煒批陳其邁不知感恩、太傷人

花蓮縣首次 罷免富里鄉長11月28日投票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。