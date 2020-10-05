桃園大溪中山路節點展館開工 匯聚大溪文化營造老街亮點

桃園市長鄭文燦今出席大溪中山路節點展館開工儀式，說明展館屬於大溪木藝生態博物館的新建展館，是文化部「再造歷史現場」計畫項目之一，該節點展館由台灣知名建築師簡學義設計，總經費約2509萬元，打造一棟地上2層、地下1層的展館工期約1年半。

大溪節點展館的建築風格獨特，不僅展現大溪歷史文化的DNA，地理位置連結大溪新南老街、木博館的街角館及木博館展館群，具有承繼、匯聚的意義，因此未來也將作為導覽中心及展覽場域，營造成中山老街的亮點。

鄭文燦說，中山路節點展館也會連結大溪邁向未來地方創生發展的人、事、物，建築以玻璃帷幕牆呈現老街意象，頂層架設木屋，呼應大溪木藝文化元素。此外，節點展館也搭配不同時段燈光設計，為舊城區添風采。整體上，中山路節點展館不僅保留大溪的傳統，也以創新技術塑造大溪傳統建築邁步未來的構想，可謂打造一座蘊含經典及前瞻性的藝術品。

鄭文燦表示文化部再造歷史現場計畫中，市府及文化部共投入約3.9億元，項目包括和平、中山、中央3條老街牌樓、騎樓天花板及夜間燈光；木博館的第二期日式警察宿舍群修復活化共9棟，活化大溪農會倉庫作為深具特色的社頭文化館，以及今天開工的節點展館工程。市府也透過電纜地下化、改造崁津公園等方式，延續大溪風華，打造台灣最美的老城區。

大溪老街是日本時代配合市街改正政策而發展的街道，於1919至1920年陸續建造中山、和平、中央老街牌樓，逐步形成大溪牌樓特色。節點展館以現代建築語言融匯大溪木藝元素，相信可增添大溪老街的風貌，也希望為大溪居民獻上新的藝術品，留下一座大溪必訪的地標。

市府文化局長莊秀美、大溪木藝生態博物館長陳倩慧、大嵙崁文教基金會執行長李世明、竹間聯合建築師事務所建築師簡學義、清水建築工坊董事長廖明彬都出席活動。