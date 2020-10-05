誰幫區長開車？桃園平鎮公所欲編60萬委外 議員要求統一

桃園市議會今天舉行各區公所、民政局、地政局及消防局預算審查，因有區公所編列首長駕車委外費用60萬經費，引起議員質疑，為何各公所做法不同？認為應該作法統一，最終該筆經費遭刪除。

市議員黃敬平點出，過去並沒有特別編列駕駛的預算，且其他公所也無此預算提案，要求編列該筆經費的平鎮區長鄭錦文說明。他再詢問其他公所，得知桃園區公所由技工工友擔任駕駛、中壢區公所有位駕駛職務，要求各公所應要統一。

市議員黃婉如質疑，區長的職等有需要自己聘司機嗎？她提問「白天辦公，那晚上有什麼行程？」、「難道以後上下班也可以請別人幫開車？」不認同編列該筆經費；市議員舒翠玲也提議刪除經費，敲槌定案通過刪除。

鄭錦文解釋，市府近期有公文指出，儘量不要請駐衛警開車，因有時白天公務行程繁忙，晚上還有里民活動要跑，因此才編列首長駕車委外費用60萬元。

黃敬平現場詢問其他公所是否有需要司機的問題，楊梅區公所也有編列60萬要委外聘請駕駛，不過項目名稱為「公務車輛駕駛人力委外勞物費」，沒有限定「首長」，因此該筆經費被緊急救回，得以保留。

桃園市政府回應，區長擔任協助推行市政交辦事項、區級災害防救指揮等角色，有實際用車需求，符合「本府及所屬各機關學校公務車輛管理要點」第6點「機關首長」的範疇，得配置專用車和駕駛。

市府補充，駕駛員額皆比照「中央各機關學校工友員額管理作業要點」辦理，就現有駕駛人力統籌調配運用，如有不足，再循委託外包方式處理。