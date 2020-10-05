影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

桃園市蘆竹區24歲外送員李姓女子昨天騎機車往大竹方向直行，在新生路289巷口，與梁姓男子左轉轎車發生車禍對撞，李女彈飛至路中重傷，送醫不治，梁男下巴撕裂傷，警方將梁男依違反公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦、釐清車禍肇事原因。

衛福部桃園醫院創傷科主任謝義山正是急救李女的主治醫師，他今天下午表示，李女到院時傷勢很嚴重，腦幹受損十分嚴重，他看1名年輕女孩子為工作拚命，到家屬最後悲痛放棄急救，覺得十分感傷，也因在醫院常會叫外送，覺得要更寛容，因此PO文呼籲不要因為一點點時間延誤給外送員差評好嗎? 不要讓你訂的便當永遠送不到，也呼籲「辛苦的快送朋友們，不要搶快，平安賺錢」。

警方調查，李姓女子駕駛重型機車直行新生路往大竹行駛，行經新生路289巷口，與路口左轉梁姓男子（68歲）駕駛轎車發生車禍撞擊，李女連人帶路摔落路中重傷昏迷，緊急送到桃園醫院急救，最後仍宣告不治，梁姓男子臉部下巴撕裂傷、酒測值0.20mg/l，屬酒後車禍肇事，警方將梁男依違反公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，查明車禍真正肇事責任。

謝義山在臉書以「你知道你叫的便當是血便當嗎? 是等不到的手搖飲嗎? 」PO文表示，又一個Uber eat送貨年輕人搶快車禍不治了，因為頸椎受傷腦幹嚴重損傷，四肢骨全骨折，第一次看到沒有顯影的脾臟（全碎了）、肝臟嚴重損傷。

謝義山呼籲，「不要因為一點點時間延誤給外送員差評好嗎? 不要讓你訂的便當永遠送不到，吃的是血便當，也請辛苦的快送朋友們不要搶快，平安賺錢」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康