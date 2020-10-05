76億歲入預算被砍用「議事瑕疵」翻盤 藍營議員不滿

桃園市議會聯席審查地政局預算，明年提撥平均地權基金76億元繳庫列為歲入，藍營議員指出，桃園土地所剩無幾應刪除預算，當下沒人反對、無人保留發言權，確定刪除。綠營議員後知後覺才喊冤有出聲，最終保留發言權，引起藍營不滿。

地政局去年提撥平均地權基金90億元繳庫列為歲入，預算被全數刪除，最後救回76億。地政局長陳錫禎表示，今年已繳30億元，另外還賣了A10山鼻站、八擴及中路地區土地，約有25億元，剩餘19億可用基金補足，滿繳沒有問題。

國民黨籍市議員舒翠玲針對地政局明年提撥平均地權基金76億元繳庫列為歲入，她認為，桃園市土地所剩無幾，且年年舉債應節儉，畢竟地買掉就買不回來，提議刪除該筆預算，審查過程中沒有民進黨籍議員反對，也沒人保留發言權，通過刪除。

民進黨籍市議員郭麗華表示，她有出聲但無奈聲音被蓋掉，要求保留發言權，主席林志強表示，當時沒聽到反對聲，裁定為「議事瑕疵」，讓多名議員保留發言權，遭刪除的預算又翻盤，留有一絲曙光。

市議員牛煦庭詢問，有無正當程序可以恢復該筆預算？秘書長孫惠生回應，可由提案人提出「復議」或三讀後送回市府並於30天內提出窒礙難行。

經回放錄影畫面確認無人說話或舉手反對，國民黨籍市議員黃婉如抨擊，民主殿堂豈容草率處理，她質疑明明可循正當管道提覆議，此例一開後患無窮；黃敬平點出，既然這次用議事瑕疵讓民進黨議員保留發言權，開了先例以後就要比照辦理。