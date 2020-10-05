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風勢轉強！竹市府將設計展警所5樓高「獸掌」暫時卸下

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府產發處稍早指出，因應市區風勢轉強，今天下午2點半起，針對東門派出所的新竹獸充氣裝置採取預防性措施，將5樓高的兩隻「獸掌」洩氣，並以繩索加強固定。圖／報系資料照
新竹市政府產發處稍早指出，因應市區風勢轉強，今天下午2點半起，針對東門派出所的新竹獸充氣裝置採取預防性措施，將5樓高的兩隻「獸掌」洩氣，並以繩索加強固定。圖／報系資料照

台灣設計展邁入第5天．新竹市政府產發處稍早指出，因應市區風勢轉強，今天下午2點半起，針對東門派出所的新竹獸充氣裝置採取預防性措施，將5樓高的兩隻「獸掌」洩氣，並以繩索加強固定。若今晚天候符合施工條件，即先以吊車拆卸這兩隻獸掌。

產發處表示，據天氣預報，今天新竹地區從南風開始轉變為東北風，今、明兩天陣風瞬間可達6至7級，經廠商及結構工程專家評估，對東門所戶外裝置先行消風及固定。

民眾關心體育館及轉運站三樓的充氣裝置是否也會消氣或拆除，產發處說，每天主辦單位都派員定期巡視新竹獸的安全及穩固狀況。今天廠商人員已前往轉運站強化固定，至於體育館的新竹獸腳因恰位在東北風的背風面，情況較安全。轉運站的獸尾也因為貼綁三樓的地面上，經評估尚屬安全。

至於東門所的獸掌拆下之後是否再裝回，產業發展處說，若今晚天氣許可，即會先行拆卸東門派出所充氣裝置，目前尚未討論是否日後將裝回。相關作為都根據事前的安全維護計劃進行，並有經過相關演練，所以今天迅速執行應變措施。

新竹

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