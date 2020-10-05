苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷

苗栗縣「泰安雪霸甜柿」上市，今年天公作美，種出的果實又大、又脆，糖度在15度以上，今年結合歌唱比賽辦理行銷活動，泰安鄉長劉美蘭今天穿上原住民傳統服飾，與苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥等人邀全國民眾來參加。

泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園等泰雅族部落，高品質受市場歡迎，打響泰安雪霸甜柿知名度，泰安鄉公所今年結合歌唱比賽，辦理「2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚」活動行銷甜柿，徐耀昌等人今天在縣府第一辦公大樓向民眾推介，並由山風文化藝術團開場表演炒熱氣氛。