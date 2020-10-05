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苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷
苗栗縣「泰安雪霸甜柿」上市，今年天公作美，種出的果實又大、又脆，糖度在15度以上，今年結合歌唱比賽辦理行銷活動，泰安鄉長劉美蘭今天穿上原住民傳統服飾，與苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥等人邀全國民眾來參加。
泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園等泰雅族部落，高品質受市場歡迎，打響泰安雪霸甜柿知名度，泰安鄉公所今年結合歌唱比賽，辦理「2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚」活動行銷甜柿，徐耀昌等人今天在縣府第一辦公大樓向民眾推介，並由山風文化藝術團開場表演炒熱氣氛。
主辦單位指出，10月10日、11日在頭份市尚順育樂世界，辦理展售會，安排街頭藝人表演；歌唱比賽17日在泰雅原住民文化產業園區，分為歡樂組及青少年組，總獎金6萬6000元，即日至10月14日下午5點報名，當天還有軟陶DIY、甜柿品嘗等活動；10月18日上午10點在泰安鄉象鼻國小規畫精彩的原住民歌舞表演、甜柿套套樂趣味競賽等，詳情上網https://lc42561165.wixsite.com/taiansong洽詢。
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