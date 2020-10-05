快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安雪霸甜柿上市，苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭等人邀全國民眾來參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安雪霸甜柿上市，苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭等人邀全國民眾來參加。記者范榮達／攝影

苗栗縣「泰安雪霸甜柿」上市，今年天公作美，種出的果實又大、又脆，糖度在15度以上，今年結合歌唱比賽辦理行銷活動，泰安鄉長劉美蘭今天穿上原住民傳統服飾，與苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥等人邀全國民眾來參加。

泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園等泰雅族部落，高品質受市場歡迎，打響泰安雪霸甜柿知名度，泰安鄉公所今年結合歌唱比賽，辦理「2020泰安雪霸甜柿暨柿界歌喉讚」活動行銷甜柿，徐耀昌等人今天在縣府第一辦公大樓向民眾推介，並由山風文化藝術團開場表演炒熱氣氛。

主辦單位指出，10月10日、11日在頭份市尚順育樂世界，辦理展售會，安排街頭藝人表演；歌唱比賽17日在泰雅原住民文化產業園區，分為歡樂組及青少年組，總獎金6萬6000元，即日至10月14日下午5點報名，當天還有軟陶DIY、甜柿品嘗等活動；10月18日上午10點在泰安鄉象鼻國小規畫精彩的原住民歌舞表演、甜柿套套樂趣味競賽等，詳情上網https://lc42561165.wixsite.com/taiansong洽詢。

苗栗縣泰安雪霸甜柿上市，苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭等人邀全國民眾來參加。記者范榮達／攝影
苗栗縣泰安雪霸甜柿上市，苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭等人邀全國民眾來參加。記者范榮達／攝影

徐耀昌 苗栗縣

延伸閱讀

徐耀昌難得浪漫 刷卡送蔡麗卿珍珠戒指情人節禮物

相關新聞

苗栗泰安雪霸甜柿上市 結合歌唱比賽來行銷

苗栗縣「泰安雪霸甜柿」上市，今年天公作美，種出的果實又大、又脆，糖度在15度以上，今年結合歌唱比賽辦理行銷活動，泰安鄉長...

阿克蘇諾貝爾塗料中壢廠動土 加碼桃園創30億年產值

桃園市長鄭文燦今天前往中壢區，出席阿克蘇諾貝爾粉體塗料工廠開工動土典禮，並表示該公司在台灣市場深耕逾40年，更是全球油漆...

接棒明年！嘉義市長黃敏惠訪設計展取經竹市

台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經，市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環...

流感疫苗保護自己和家人 別忘了公費肺炎鏈球菌

桃園市衛生局今天在中壢區衛生所舉辦「秋冬防護5妙招」表示，即日起全面提供各類公費接種對象施打四價流感疫苗，請符合資格的民...

人口成長污水量增加 竹北水資源回收中心二期擴建開工

隨著污水下水道用戶接管率的增加，新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀...

桃園自來水飄土味 鄭文燦祭出3對策改善水質

桃園日前有不少市民抱怨水有異味，昨天台灣自來水公司回應，原因為久旱雨少導致抽水站原水藻類增生，桃園市長鄭文燦今天更於臉書...

公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導

109年度公費流感疫苗即日起開始接種，新竹市副市長沈慧虹今到香山衛生所關心流感疫苗接種情形，沈慧虹說，府今年向中央爭取1...

雪霸九九山莊 繳費系統上線

新竹林管處已建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」，民眾申請住宿完成繳費後，不用帶現金爬山了。

竹市東門城廣場 練舞長廊將開放

新竹之心「東門城」將於10月底啟用，這次改造以不鏽鋼包覆地下道，打造一條超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地，近日...

芋蔥粿、沙魚餅 苑裡飄古香

苗栗縣苑裡鎮福田社區發展協會婆婆媽媽志工昨天動員，製作芋蔥粿、沙魚餅，傳承先民就地取材的智慧，成了地方特色，昨天傳統美味...

桃市水有藻味…台水：雨後自動消失

桃園近來出現不少市民抱怨水質狀況差，「水有土味、很難喝」；台灣自來水公司回應，因久旱雨少致抽水站原水藻類增生，土味就是藻...

桃市府持續推廣後湖溪水上活動 拓展生態旅遊深度

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，出席「2020舟遊後湖溪划船趣－獨木舟趣味競賽」，並表示桃園海岸線長達46公里，市府致...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

高山蘋果產季將至 台大梅峰農場開放預約採果

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。