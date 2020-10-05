桃園自來水有土味 鄭文燦要求改善
桃園市八德區部分民眾抱怨自來水有土味，市長鄭文燦今天表示，主要是降雨少導致藻類增生造成原水污濁有異味，已要求水公司強化淨水並使用乾淨原水，避免類似情況再度發生。
鄭文燦在臉書（Facebook）發文表示，針對部分供水區市民說自來水有土味，像青苔土的感覺。他昨天與台灣自來水公司溝通後，初步確定是氣候關係所造成，「板新淨水廠」從鳶山堰抽水站取用的原水，因為藻類爆發成長，原水已經污濁，變成有異味的臭水。
鄭文燦說，已經請經濟發展局追蹤台水公司，對於土味根源的八德「大湳給水廠」，原水來自「板新淨水廠」，各水廠應該加強活性碳等淨水程序。
另外，他建議板新淨水廠改用大溪「中庄調整池」，或是其他適合地點的原水，水利署北區水資源局也要同步從石門水庫提供更多乾淨的水，挹注到被挪用的原水。
鄭文燦說，鳶山堰的水質已經劣化，應該換水一輪，將原本已經綠藻叢生的臭水分批放掉，由石門水庫引水儲蓄全新乾淨的水。
台灣自來水公司第二區管理處副處長李世淵表示，八德區的供水由板新給水廠及鳶山堰抽水站負責，民眾覺得自來水有土味，主要是因為雨量少導致鳶山堰抽水站原水藻類增生，隨著近日降雨增加及板新給水廠製程改善，這樣的情況已獲得改善。
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