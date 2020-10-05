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接棒明年！嘉義市長黃敏惠訪設計展取經竹市

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅與黃敏惠在電波隧道合影。圖／新竹市政府提供
林智堅與黃敏惠在電波隧道合影。圖／新竹市政府提供

台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經，市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環設計展」，兩人在網美拍攝地玻璃砂池合照，將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，並邀請全國民眾國慶連假來竹市看2020台灣設計展。

「循環設計展」由策展人方序中、新竹在地企業春池玻璃副董事長吳庭安打造，林智堅今與黃敏惠看見1300支啤酒玻璃瓶堆疊的巨大圓柱體「循環之心」，了解未經循環帶給環境的威脅與破壞。

兩人另體驗「循環之流」展區，以懸吊玻璃瓶搭配感應器，只要行經，就會有風鈴的清脆聲響，聽見循環經濟的聲音。在網美拍攝地玻璃砂池，林智堅與黃敏惠將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，象徵共同致力環保也交棒設計展。

黃敏惠說，「循環設計展」結合新竹在地玻璃產業、新竹市府循環政策，不僅年輕設計師將新竹特色發揚光大，竹市府將設計力導入市政中「能量更大」，她非常佩服，這趟參訪之旅收穫滿滿。

歲後，林智堅、黃敏惠兩人到主場館「城市終端機」體驗科技互動展品，也在最佳拍攝點「電波隧道」合影，林智堅再次示範「數位傳送門」，透過投射方式將人隱形。

市府指出，2020台灣設計展10月1日登場，展期共11天，還剩6天，推薦設計展「1、2、6、12」攻略，包括跨越前後站的1條展區步行軸線，新竹公園與舊城區2大展區，東門、西門、南門、北門、香山、隆恩圳6條小旅行路線，以及全區12個展館。

台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經。圖／新竹市政府提供
台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經。圖／新竹市政府提供
嘉義市長黃敏惠與新竹市長林智堅將體溫合格貼紙回收變成展品裝飾。圖／新竹市政府提供
嘉義市長黃敏惠與新竹市長林智堅將體溫合格貼紙回收變成展品裝飾。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅

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