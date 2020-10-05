接棒明年！嘉義市長黃敏惠訪設計展取經竹市

台灣設計展開幕第5天，明年台灣設計展主辦嘉義市長黃敏惠今率團來新竹取經，市長林智堅化身導覽員，解說玻璃工藝博物館的「循環設計展」，兩人在網美拍攝地玻璃砂池合照，將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，並邀請全國民眾國慶連假來竹市看2020台灣設計展。

「循環設計展」由策展人方序中、新竹在地企業春池玻璃副董事長吳庭安打造，林智堅今與黃敏惠看見1300支啤酒玻璃瓶堆疊的巨大圓柱體「循環之心」，了解未經循環帶給環境的威脅與破壞。

兩人另體驗「循環之流」展區，以懸吊玻璃瓶搭配感應器，只要行經，就會有風鈴的清脆聲響，聽見循環經濟的聲音。在網美拍攝地玻璃砂池，林智堅與黃敏惠將回收玻璃珠投管流入「玻璃珠球池」，象徵共同致力環保也交棒設計展。

黃敏惠說，「循環設計展」結合新竹在地玻璃產業、新竹市府循環政策，不僅年輕設計師將新竹特色發揚光大，竹市府將設計力導入市政中「能量更大」，她非常佩服，這趟參訪之旅收穫滿滿。

歲後，林智堅、黃敏惠兩人到主場館「城市終端機」體驗科技互動展品，也在最佳拍攝點「電波隧道」合影，林智堅再次示範「數位傳送門」，透過投射方式將人隱形。