流感疫苗保護自己和家人 別忘了公費肺炎鏈球菌

桃園市衛生局今天在中壢區衛生所舉辦「秋冬防護5妙招」表示，即日起全面提供各類公費接種對象施打四價流感疫苗，請符合資格的民眾踴躍前往衛生所或合約醫療院所接種，盡早接種提升流感防護力，避免因流感併發重症，保護自己也保護身邊重要的人。

衛生局表示，全球新冠肺炎的疫情尚未結束，又即將進入秋冬呼吸道疾病好發的季節，提醒滿6個月至6歲幼兒、國小至高中學生、50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母盡早接種流感疫苗，除可保障自己的健康，也可以降低傳染給免疫力低的家人，以免造成重症的危險。

宣傳活動也呼籲民眾落實防疫五妙招：勤洗手，不讓細菌病毒沾上手；戴口罩，飛沫遠離你我他；要警覺，一有症狀快就醫，多休息，生病在家不出門打疫苗，防治流感肺炎最有效。

桃園市也提供長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局提醒民國44年以後出生設籍桃園市民眾，或民國54年次以後出生設籍桃園市原住民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請盡速接種，雙重防護提升呼吸道疾病防護力。