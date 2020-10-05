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流感疫苗保護自己和家人 別忘了公費肺炎鏈球菌
桃園市衛生局今天在中壢區衛生所舉辦「秋冬防護5妙招」表示，即日起全面提供各類公費接種對象施打四價流感疫苗，請符合資格的民眾踴躍前往衛生所或合約醫療院所接種，盡早接種提升流感防護力，避免因流感併發重症，保護自己也保護身邊重要的人。
衛生局表示，全球新冠肺炎的疫情尚未結束，又即將進入秋冬呼吸道疾病好發的季節，提醒滿6個月至6歲幼兒、國小至高中學生、50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母盡早接種流感疫苗，除可保障自己的健康，也可以降低傳染給免疫力低的家人，以免造成重症的危險。
宣傳活動也呼籲民眾落實防疫五妙招：勤洗手，不讓細菌病毒沾上手；戴口罩，飛沫遠離你我他；要警覺，一有症狀快就醫，多休息，生病在家不出門打疫苗，防治流感肺炎最有效。
桃園市也提供長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局提醒民國44年以後出生設籍桃園市民眾，或民國54年次以後出生設籍桃園市原住民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請盡速接種，雙重防護提升呼吸道疾病防護力。
如有流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗接種相關疑問可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。
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