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人口成長污水量增加 竹北水資源回收中心二期擴建開工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀式。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀式。記者陳斯穎／攝影

隨著污水下水道用戶接管率的增加，新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀式，工程預計2022年2月完工，完工後每天污水總處理量可增加2.5萬公噸，提升大竹北地區生活污水總處理量至每天4.5萬公噸。

縣長楊文科表示，近年竹北市人口數攀升，即將突破20萬人口，水資中心擴建是有必要的，讓家庭排放的污水收集輸送至污水處理廠，經過處理排放或回收再利用，減輕對水域的污染，讓水資源永續利用，也讓鄉親有更優質的生活環境。

內政部常務次長邱昌嶽表示，竹科的用水都來自寶山水庫、鳳山溪等水源，但長期來看仍不太夠，將積極規畫再生水計畫，希望讓收集回來的污水「一滴水能夠運用2次」，提供新竹科學園區相關高科技產業用水需求，目前還在與相關產業溝通中，希望儘快有好成果。

工務處表示，竹北市水資中心第一期於2008年12月完工，主要處理竹北都市計畫區及高鐵特定區等區域民生污水，污水經主幹管收集匯合後流至水資中心，目前竹北接管用戶達2萬7506戶，接管率37.4％，污水量已超過水資中心第一期設計處理量的8成以上。

工務處長林鶴斯說，二期擴建工程總經費4億6429萬餘元，內政部營建署補助4億2715萬餘元，縣府自籌3714萬餘元，二期完工後，可大幅增加處理水量至4.5萬公噸，擴大接管區域，提昇用戶接管普及率，因應竹北用戶接管工程陸續完成後所增加的用戶接管污水量，降低污水污染濃度，改善豆子埔溪及鳳山溪的水質，有助永續環境。

新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀式。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府辦理竹北市水資源中心第二期擴建工程，因應未來污水處理量大幅增加，今天舉行動土儀式。記者陳斯穎／攝影

污水 北市 新竹

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