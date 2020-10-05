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桃園自來水飄土味 鄭文燦祭出3對策改善水質

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園日前有不少市民抱怨水有異味，桃園市長鄭文燦今天於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，包括加強活性碳淨水程序、改用其他原水、將鳶山堰換水一輪，以改善水質。圖／取自鄭文燦臉書
桃園日前有不少市民抱怨水有異味，桃園市長鄭文燦今天於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，包括加強活性碳淨水程序、改用其他原水、將鳶山堰換水一輪，以改善水質。圖／取自鄭文燦臉書

桃園日前有不少市民抱怨水有異味，昨天台灣自來水公司回應，原因為久旱雨少導致抽水站原水藻類增生，桃園市長鄭文燦今天更於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，以改善水質

許多民眾在臉書控訴「桃園水質差」、「飄出很重的味道」、「水的味道太重，實在不敢喝」、「原來不只我覺得有泥土味」等，再度引起桃園市民關注水質問題。

台灣自來水公司第二區管理處副處長李世淵解釋，原因是抽水站長期沒有接收到降雨，導致原水藻類增生，但他強調，經檢測濁度、餘氯、PH值均符合飲用水標準。

鄭文燦今天也發文提出3種對策，他說，土味根源的八德「大湳水廠」，原水來自「板新淨水廠」，要求各水廠應加強活性碳等淨水程序。

鄭文燦另建議，板新淨水廠可改用大溪「中庄調整池」，約有460萬公噸、可調節6天以上，或使用其他適合地點的原水，水利署北水局也要同步從石門水庫提供更多乾淨的水，挹注到被挪用的原水。

最後鄭文燦表示，鳶山堰的水質已經劣化，應該換水一輪，將原本已經綠藻叢生的臭水，分批放掉，由石門水庫引水，儲蓄全新乾淨的水。

桃園日前有不少市民抱怨水有異味，桃園市長鄭文燦今天於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，包括加強活性碳淨水程序、改用其他原水、將鳶山堰換水一輪，以改善水質。圖／取自鄭文燦臉書
桃園日前有不少市民抱怨水有異味，桃園市長鄭文燦今天於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，包括加強活性碳淨水程序、改用其他原水、將鳶山堰換水一輪，以改善水質。圖／取自鄭文燦臉書

石門水庫 鄭文燦 水質

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