桃園自來水飄土味 鄭文燦祭出3對策改善水質

桃園日前有不少市民抱怨水有異味，昨天台灣自來水公司回應，原因為久旱雨少導致抽水站原水藻類增生，桃園市長鄭文燦今天更於臉書發文，要求各單位立即採取3種對策，以改善水質。

許多民眾在臉書控訴「桃園水質差」、「飄出很重的味道」、「水的味道太重，實在不敢喝」、「原來不只我覺得有泥土味」等，再度引起桃園市民關注水質問題。

台灣自來水公司第二區管理處副處長李世淵解釋，原因是抽水站長期沒有接收到降雨，導致原水藻類增生，但他強調，經檢測濁度、餘氯、PH值均符合飲用水標準。

鄭文燦今天也發文提出3種對策，他說，土味根源的八德「大湳水廠」，原水來自「板新淨水廠」，要求各水廠應加強活性碳等淨水程序。

鄭文燦另建議，板新淨水廠可改用大溪「中庄調整池」，約有460萬公噸、可調節6天以上，或使用其他適合地點的原水，水利署北水局也要同步從石門水庫提供更多乾淨的水，挹注到被挪用的原水。