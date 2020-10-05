農田水利署石門管理處揭牌 鄭文燦盼龍潭納灌區

農委會農田水利署石門管理處今天舉行揭牌及處長就職典禮，桃園市長鄭文燦表示，未來將與農田水利署及石門管理處合作，讓龍潭重新納入灌區恢復水利，擺脫水利孤兒的處境。

農田水利署署長蔡昇甫表示，台灣約僅有31萬公頃農地享有農田水利會服務，改制後，將依試作農地特性擴大灌溉服務，並透過科技及工程技術，加速設施更新提高供水效率，並運用「農田水利法」賦予的公權力，加強水質控管，確保農作物用水安全及民眾食安。

蔡昇甫說，至於外界關心員工權益保障及資產運用等，政府在新公布的人事管理辦法及送立法院審查的預算書中都具體落實，農田水利會資產將全數用來促進農田水利事業發展，水利小組也將繼續運作，農田水利署也將投入更多資源幫助小組運作得更好。

鄭文燦表示，目前全台約有一半的土地不在灌區內，桃園市龍潭更在民國60年代，被劃出灌區範圍外缺乏灌溉水源，為幫助龍潭擺脫水利孤兒的處境，未來希望市府與農業工程研究中心、石門管理處等單位合作，將龍潭重新納入灌區恢復水利。

鄭文燦指出，水利會改制過程雖然出現不同聲音，但希望在農田水利署的努力下，證明改制有助於國家長久發展，農田水利會招牌會變，但為農民服務的心不變，在農田水利署的支持與指導下，相信桃園兩個管理處將發揮更大功能、做得更好。