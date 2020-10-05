公費流感疫苗今開打 竹縣採購14萬多劑

公費流感疫苗今天開始施打，受新冠肺炎疫情影響，新竹縣府衛生局預期民眾接種狀況更踴躍，採購14萬多劑供應公費施打對象，縣長楊文科今天也前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。

楊文科表示，新竹縣成人流感疫苗接種合約醫療院所有78家、幼兒流感疫苗接種合約醫療院所有55家，社區設站、衛生所夜間及假日設站目前預計達200站，提醒民眾記得帶家中長輩、孩童到附近醫療院所進行施打，維護家人健康，也有助醫師做為出現新冠肺炎鑑別診斷依據。

衛生局長殷東成表示，公費接種對象包括50歲以上成人、6個月以上至學齡前幼童、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、安養長照機構、19至49歲高風險慢性病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中、五專一至三年級學生學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，都可接受公費疫苗接種。