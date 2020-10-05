快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公費流感疫苗今開打 竹縣採購14萬多劑

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科今天前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。記者陳斯穎／攝影

公費流感疫苗今天開始施打，受新冠肺炎疫情影響，新竹縣府衛生局預期民眾接種狀況更踴躍，採購14萬多劑供應公費施打對象，縣長楊文科今天也前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。

楊文科表示，新竹縣成人流感疫苗接種合約醫療院所有78家、幼兒流感疫苗接種合約醫療院所有55家，社區設站、衛生所夜間及假日設站目前預計達200站，提醒民眾記得帶家中長輩、孩童到附近醫療院所進行施打，維護家人健康，也有助醫師做為出現新冠肺炎鑑別診斷依據。

衛生局長殷東成表示，公費接種對象包括50歲以上成人、6個月以上至學齡前幼童、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、安養長照機構、19至49歲高風險慢性病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、國小學童、國中、高中、五專一至三年級學生學生、重大傷病患及罕見疾病患者等，都可接受公費疫苗接種。

衛生局也提醒，若不符合公費對象的民眾想要接種流感疫苗，可自費到縣內56家有提供自費醫療院所，請民眾事先電話詢問及預約，以免白跑一趟，今年縣內流感疫苗合約院所名單可上新竹縣衛生局網站查詢，為節省等候排隊的時間，民眾也可先向合約院所預約。

縣長楊文科今天前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天前往竹北市衛生所接種流感疫苗，並呼籲符合施打資格縣民盡速至合約院接種。記者陳斯穎／攝影

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

竹縣辦豪門盃國中足球邀請賽 8隊足球小將齊聚友誼切磋

最美主持人白嘉莉到新竹辦畫展 展期將持續到10月18日

P聯盟／攻城獅首登主場館 校園巡迴活動新竹開跑 

新竹攻城獅引進NBA等級地板 讓球迷有絕佳的看球體驗

相關新聞

公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導

109年度公費流感疫苗即日起開始接種，新竹市副市長沈慧虹今到香山衛生所關心流感疫苗接種情形，沈慧虹說，府今年向中央爭取1...

雪霸九九山莊 繳費系統上線

新竹林管處已建置「九九山莊官方網站暨訂房服務系統」，民眾申請住宿完成繳費後，不用帶現金爬山了。

竹市東門城廣場 練舞長廊將開放

新竹之心「東門城」將於10月底啟用，這次改造以不鏽鋼包覆地下道，打造一條超大鏡面的10公尺長廊，重啟年輕人練舞聖地，近日...

芋蔥粿、沙魚餅 苑裡飄古香

苗栗縣苑裡鎮福田社區發展協會婆婆媽媽志工昨天動員，製作芋蔥粿、沙魚餅，傳承先民就地取材的智慧，成了地方特色，昨天傳統美味...

桃市水有藻味…台水：雨後自動消失

桃園近來出現不少市民抱怨水質狀況差，「水有土味、很難喝」；台灣自來水公司回應，因久旱雨少致抽水站原水藻類增生，土味就是藻...

桃市府持續推廣後湖溪水上活動 拓展生態旅遊深度

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，出席「2020舟遊後湖溪划船趣－獨木舟趣味競賽」，並表示桃園海岸線長達46公里，市府致...

桃園地景藝術節閉幕多件作品續展 這兩件最熱

「2020桃園地景藝術節」今天下午在平鎮區雙連坡碉堡公園作品「聚會所」前舉行閉幕典禮，文化局表示17天展期民眾反應熱烈，...

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

苗栗縣頭屋鄉明德水庫曾風光一時，縣府文化觀光局最近完成1800萬元環境改善工程，水利處2000萬元沿水岸腹地自行車道委託...

Gogoro執行長逛設計展 騎電動單車漫遊新竹舊城區市集

2020台灣設計展「CHECK in新竹-人來風」開展第4天，不僅吸引設計相關學系學生參訪，企業界Gogoro執行長陸學...

100台商桃園投資2300億 逾6成擴大生產增2萬工作

受到中美貿易衝突及新冠疫情影響，桃園市政府最新統計台商回流桃園投資已達100家、總投資額高達2302億元，市府經發局今天...

桃園榮家辦晚會 榮民伯伯過節不孤單

中秋佳節桃園榮譽國民之家也替榮民伯伯們準備活動，除了在家區內中正堂廣場前舉辦「中秋月光晚會」外，還精心安排綜藝表演，包括...

余登發特展今中壢藝術館開幕 呂秀蓮、陳建仁出席

桃園市政府文化局、財團法人和平文教基金會舉辦「台灣民主政治的先行者─余登發」特展，即日起到29日在中壢藝術館展出，今天舉...

熱門新聞

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

桃園遭爆水有土味 台水公司：太久沒下雨致藻類增生

車流湧現 國道中山高西螺到彰化9起事故

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。