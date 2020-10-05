聽新聞
test
0:00 / 0:00
公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導
109年度公費流感疫苗即日起開始接種，新竹市副市長沈慧虹今到香山衛生所關心流感疫苗接種情形，沈慧虹說，府今年向中央爭取11萬8千餘劑公費四價流感疫苗（包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株），並主動巡迴69所校園、72個社區接種站，民眾也可至三區衛生所及63間醫療院所就近接種。
市府今邀來河馬樂樂為流感疫苗接種進行宣導，樂樂也隨沈慧虹招呼前來衛生所接種疫苗的年長者、年輕爸媽及小朋友，並使出渾身解數讓接種疫苗後的小朋友破涕為笑。
衛生局代理局長楊清媚說，今公費流感疫苗開打首日一早就有年長者在外等候，衛生所也提早發放號碼牌、協助民眾登記資料。
衛生局指出，民眾可至竹市三區衛生所或合約醫院診所接種流感疫苗，國小學童、國、高中學生將協調安排於學校內接種；另外，社區也會安排接種站，方便民眾及行動不便長者利用社區設站就近接種疫苗。
衛生局提醒，由於國外新冠肺炎疫情仍嚴峻，民眾除接種流感疫苗外，應落實防疫新生活運動，養成良好衛生習慣，勤洗手，出現呼吸道症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。有關竹市合約醫療院所名單，可至衛生局網站查詢，或撥打1999市民服務專線、衛生局防疫專線5355130洽詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言