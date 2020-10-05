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公費流感疫苗今開打 竹市河馬樂樂幫宣導

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府邀來河馬樂樂為流感疫苗接種進行宣導，樂樂也隨沈慧虹招呼前來衛生所接種疫苗的年長者、年輕爸媽及小朋友。記者王駿杰／攝影
市府邀來河馬樂樂為流感疫苗接種進行宣導，樂樂也隨沈慧虹招呼前來衛生所接種疫苗的年長者、年輕爸媽及小朋友。記者王駿杰／攝影

109年度公費流感疫苗即日起開始接種，新竹市副市長沈慧虹今到香山衛生所關心流感疫苗接種情形，沈慧虹說，府今年向中央爭取11萬8千餘劑公費四價流感疫苗（包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株），並主動巡迴69所校園、72個社區接種站，民眾也可至三區衛生所及63間醫療院所就近接種。

市府今邀來河馬樂樂為流感疫苗接種進行宣導，樂樂也隨沈慧虹招呼前來衛生所接種疫苗的年長者、年輕爸媽及小朋友，並使出渾身解數讓接種疫苗後的小朋友破涕為笑。

衛生局代理局長楊清媚說，今公費流感疫苗開打首日一早就有年長者在外等候，衛生所也提早發放號碼牌、協助民眾登記資料。

衛生局指出，民眾可至竹市三區衛生所或合約醫院診所接種流感疫苗，國小學童、國、高中學生將協調安排於學校內接種；另外，社區也會安排接種站，方便民眾及行動不便長者利用社區設站就近接種疫苗。

衛生局提醒，由於國外新冠肺炎疫情仍嚴峻，民眾除接種流感疫苗外，應落實防疫新生活運動，養成良好衛生習慣，勤洗手，出現呼吸道症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。有關竹市合約醫療院所名單，可至衛生局網站查詢，或撥打1999市民服務專線、衛生局防疫專線5355130洽詢。

109年度公費流感疫苗即日起開始接種。記者王駿杰／攝影
109年度公費流感疫苗即日起開始接種。記者王駿杰／攝影

流感疫苗 衛生所 衛生局

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