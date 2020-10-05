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私人土地遍布狗骨頭 愛狗團體質疑虐待動物

中央社 / 苗栗縣5日電

愛狗人士在苗栗縣公館鄉一處私人土地發現大量狗毛和骨頭散落地面，現場還有爐子和鍋具，一度懷疑是屠宰場，苗栗縣政府動物防疫所今天前往會勘，不排除有虐待動物嫌疑。

愛狗人士鄭又瑋於4日傍晚前往公館鄉一處偏僻工寮附近，原本要搶救1隻臉部長腫瘤導致變形的小狗，意外發現放置鐵皮貨櫃和廢棄火車車廂的私人土地內，滿地都是狗毛和支離破碎的骨頭，草叢內甚至還有2隻大型狗屍體，散發陣陣惡臭，戶外則放有瓦斯、鍋爐、噴火槍等器具，鄭又瑋氣憤表示，這裡可能是屠狗場，因此立即報警。

苗栗警分局指出，這處私人土地為聯名地，幫忙管理的男子最多曾經豢養10餘隻狗，後來因為毒品案遭到通緝，被捕入獄，其他地主無法也無心管理，不排除被繫上鐵鍊的狗狗，缺乏食物來源，才會活活餓死，至於是否為屠宰場，仍須進一步調查。

苗栗動物保護防疫所所長張俊義表示，動防所人員於昨天和今天，連續2次前往實地會勘，目前未發現冰箱內存放有狗肉，不過針對現場散落的遺骸和相關鍋具，都已經採證，將送交化驗DNA，查證是否有烹煮犬隻的情況。

張俊義指出，現場也找到2隻身形瘦弱的小狗，1隻營養不良由動防所帶回收容、1隻臉部罹患腫瘤，由愛狗團體帶回救治，近期也將盡快約談相關地主，如查明有殺狗或虐狗之情事，可依違反動物保護法送辦。

腫瘤 苗栗縣 冰箱

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