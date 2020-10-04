桃市府持續推廣後湖溪水上活動 拓展生態旅遊深度

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區，出席「2020舟遊後湖溪划船趣－獨木舟趣味競賽」，並表示桃園海岸線長達46公里，市府致力發展沿海生態亮點，包括許厝港國家濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁生態保護區及新屋石滬等，搭配青年體驗營區、農博基地及原有的永安漁港及綠色隧道，陸續打造多種道地玩法。

獨木舟趣味競賽在永安漁港北岸後湖溪，市府廣邀周邊店家共襄盛舉，傍晚也安排水上音樂會，邀請桃青之星實力歌手乘坐竹筏，帶來多樣化音樂表演，希望市民朋友盡情體驗後湖溪生態之美。

鄭市長指出，永安漁港是全國唯一的客家漁港，鄰近的後湖溪是良好的水上活動基地，具備天然水域條件，景色優美，類似於台南的四草綠色隧道，能為帶動後湖溪的觀光人潮。

市府自去年10月起於後湖溪畔設立浮動碼頭，並引進獨木舟水上運動，提供年輕朋友全新的划船體驗，目前體驗人數已突破2500人次，歡迎社區或社團組隊體驗水上活動。

鄭市長談及，市府正於永安漁港北岸建置「永安漁港海螺文化體驗園區」，不僅可以成為當地地標，更是文化展覽空間。鄰近後湖溪的「桃園青年體驗學習園區」，有多項高低空體驗設施和多功能會議廳及學習教室，相當適合作為青年會議、教育訓練及戶外活動的場域。

市府將透過招商的方式，規畫後湖溪畔設置親水觀景平台、戶外親子遊樂區、咖啡屋等休閒服務設施，吸引更多遊客造訪永安漁港地區，共同感受後湖溪的魅力。